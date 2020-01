Gorgon - The Veil of Darkness Chronique The Veil of Darkness

En 2019, après une vingtaine d’années de semi-silence, GORGON est revenu. L’un des plus anciens monstres de notre pays, resté dans les mémoires principalement avec son premier albym de 1995 : The Lady Rides a Black Horse. GORGON est revenu avec The Veil of Darkness, un album qui n’est pas exceptionnel, mais qui remet les pendules à l’heure. Un album qui ne marquera pas l’histoire du black metal, mais qui est d’une sincérité et d’une intégrité exemplaires. Un album qui n’est pas indispensable, mais qui botte le cul avec une efficacité indéniable.



En 2019, GORGON est tenu par notre doyen du BM, Christophe Chatelet. Le bonhomme a gardé son âme des Ténèbres et sa force démoniaque. Il compose, il hurle, il s’occupe des guitares et de la basse. La batterie, il l’a confiée à Rémi, partenaire niçois que les amateurs de Thrash connaissent peut-être puisqu’il est membre de DISSIDENT, formation qui a sorti sans label son premier méfait en 2017. Et tous les deux ils ont donc enfanté une dizaine de pistes malfaisantes, mais aussi bougrement fun. Si, si, je tiens au terme de « fun » parce que cet album est à la fois terriblement dynamique et jouissivement entrainant.



En 2019, GORGON nous rappelle en fait que le black metal a des racines punk, et que les assumer ne signifie pas trahir le black, bien au contraire. Elles font donc partie intégrante de ces 43 minutes de jeu qui déchirent bien. Chaque piste sert le Diable, mais tout en incitant les sales vermines que nous sommes à sautiller comme des dépravés retardés. Et ce qui assure le plus sur cet album, ce sont les paroles. Elles sont toujours martelées de sorte que l’auditeur ne puisse s’empâcher de vouloir les hurler à son tour. Un concert de GORGON doit être un sacré moment de sacrilèges en communauté ! J’imagine bien le foule possédée hurler d’une voix : « DEATH CULT » sur « Still Six Six Six » , « CULT OF DEATH ! » sur « Border of the Forest », « HAIL SATAN » sur « The Roots of my Fantasies »



En 2019, GORGON sort ainsi un album « très sympa », qui se savoure instantanément, qui donne le frisson maléfique et qui a même sa petite cerise sur le gâteau : la participation sur le titre « Posthumous Bewitchment » de notre reine italienne du Black Metal. Cadaveria, ancienne voix de OPERA IX apparaît effectivement quelques instants... avec sa voix growlée ! Et oui, je ne savais pas ce qu’elle allait nous proposer vu qu’elle officie beaucoup dans le chant clair également, mais non, c’est bien avec la voix qui nous a fait vibrer dans les années 90 qu’elle s’impose ici ! Mais par contre... pourquoi aussi peu ? Elle aurait mérité un peu plus que quelques secondes de présence !

