Sodom - Out Of The Frontline Trench Chronique Out Of The Frontline Trench (EP)





Marche arrière toute donc, avec un mini programme tout ce qu’il y a de plus rétrograde en termes de contenu. On passera rapidement sur l’énième version live de « Bombenhagel », symptomatique d’un SODOM passé à ce point en mode retour aux sources qu’il y va également du réenregistrement de ce bon vieux



Et Frank Blackfire dans tout ça ? Si l’ex-KREATOR a laissé de bons souvenirs (la hausse du niveau technique sur « Coma Of Souls »), le revenant est bien loin de son niveau d’ A la relance pour s’offrir un coup d’éclat dans la dernière ligne droite de sa carrière, SODOM donne dans le pragmatisme : s’il use volontiers des dernières technologies pour dézinguer les deux tiers de son line-up (Bernemann et Markus Freiwald virés via WhatsApp, la classe), pas question pour autant de céder aux sirènes du modernisme quant il s’agit de proposer du nouveau matériel. Le concert des 35 piges du groupe à Bochum le 26 décembre 2017 annonçait la couleur avec le retour surprise de trois historiques de la bande de Gelsenkirchen ; Andy Brings, Josef Dominic et Frank Gosdzik, que l’on retrouve avec plaisir sur ce « Out Of The Frontline Trench » en forme de décrassage.Marche arrière toute donc, avec un mini programme tout ce qu’il y a de plus rétrograde en termes de contenu. On passera rapidement sur l’énième version live de « Bombenhagel », symptomatique d’un SODOM passé à ce point en mode retour aux sources qu’il y va également du réenregistrement de ce bon vieux « Agent Orange » . Ni géniale ni maltraitante, cette nouvelle version donne envie de se replonger dans l’album du même nom, tout en faisant regretter que ses trois devancières ne soient pas du même tonneau. Si la véloce « Down On Your Knees » passe encore le cut, « Genesis XIX » traîne salement la patte et seul le riff thrash death principal du morceau titre maintient un tant soit peu éveillé. Pourtant, SODOM ne néglige aucun détail pour retrouver sa forme d’antan, son batteur Husky allant jusqu’à épouser les approximations de jeu du regretté Chris Witchunter. En somme, du SODOM un peu rouillé voire foutraque dont le principal intérêt est de se présenter ici sous sa forme la plus naturelle et dépouillée.Et Frank Blackfire dans tout ça ? Si l’ex-KREATOR a laissé de bons souvenirs (la hausse du niveau technique sur « Coma Of Souls »), le revenant est bien loin de son niveau d’ « Agent Orange » et peine à susciter l’enthousiasme. Quelques soli corrects à se mettre sous la dent mais guère plus, sans qu’on ne se risque à condamner à l’avance ce SODOM nouvelle mouture. Avec l’arrivée toute fraîche d’un nouveau batteur (Toni Merkel, un lien de parenté avec Angela ?) et un nouvel album prévu pour 2020, on n’est jamais à l’abri de les retrouver en pleine forme à la rentrée prochaine. C’est tout le mal qu’on leur souhaite !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE