Bloodsoaked Necrovoid - The Apocryphal Paths Of The Ancient 8th Vitriolic Transcendence

Chronique

The Apocryphal Paths Of The Ancient 8th Vitriolic Transcendence (Compil.)



Formé en 2018 à San José, Costa Rica, Bloodsoaked Necrovoid est aujourd'hui (car cela n'a pas toujours été le cas) un duo dans lequel on retrouve Federico Gutierrez et Jose Maria Arrea, tous les deux membres du groupe Astriferous dont on a récemment parlé avec la chronique de leur première démo intitulée Raise High The Scepter Of Indulgence. Plus productif que ce dernier, Bloodsoaked Necrovoid en est déjà aujourd'hui à sa troisième démo et compte également dans sa discographie un récent split en compagnie de Ratlord ainsi que cette compilation intitulée sobrement The Apocryphal Paths Of The Ancient 8th Vitriolic Transcendence.

Sortie en début d’année dernière via Iron Bonehead Productions (LP), Caligari Records et Blood Harvest Records (CD), celle-ci regroupe les deux premières démos du groupe (présentée ici de manière chronologique) parues respectivement en juillet et en novembre 2018. Soit huit morceaux ayant tous pour particularité d’être affublés de titres à rallonge (entre cinq et neuf mots chacun). Le tout est illustré par l’Australien Fadhlan S. Khairan aka Festering Phlegm (Abraded, Charnel Altar, Cavurn, Phobophilic, Rothadás) qui, pour ne pas changer, nous sert là encore un artwork particulièrement chargé et grouillant.



Une œuvre à l’image de ce que proposent les Sud-Américains soit un mélange de Death Metal et de Doom particulièrement terrifiant qui n’est pas sans faire écho à celui de Spectral Voice et même parfois à celui des Finlandais de Krypts (notamment sur le début de "Quintessence Of The Colossal Cosmic Entity"). On retrouve en effet chez Bloodsoaked Necrovoid ce même équilibre entre passages soutenus menés notamment à coups de hammer blasts haletants et de riffs rugueux et sinistres ("Quintessence Of The Colossal Cosmic Entity" à 1:02, "Dismal Catacombs Of Eternal Astral Flagellating Torment" à 0:55, "Flesh Divinations For The Ego-Plundered Psyche" à 0:27...) et séquences plombées et lancinantes cultivant une atmosphère spectrale des plus inquiétantes (l’essentiel de "Metaphysical Prolapse Through Purulent Detaching Nightmares" et "Consuming Darkness Of Void Towards Inconceivably Vast Insanity", les dernières mesures de "Vortex Extracting Putrid Disembodied Beings", "Sempiternal Gravitational Pull Of The Massive Cosmic Cauldron" et cette tension mélodique entamée à 1:39...). Une schizophrénie perpétuelle qui voit le groupe passer d’un registre à un autre en laissant traîner derrière lui une aura de démence aussi captivante que menaçante.



Alors évidemment, le parallèle avec ces deux groupes évoqués plus haut en fera probablement frétiller plus d’un (moi compris) et à raison car ce que nous offre ici Bloodsoaked Necrovoid, à défaut de faire preuve de personnalité, est un voyage dans l’antre de la folie. Une errance faite de moments particulièrement exaltants et presque libérateurs où tous les éléments semblent alors se déchaîner dans un chaos jubilatoire mais également à l’inverse de passages froids et décharnés laissant place à un vide et à une solitude des plus angoissantes que viennent renforcer ces notes écrasantes tantôt suspendues tantôt plaquées avec force et conviction. Ces ambiances torturées et pesantes sont d’ailleurs très justement renforcées par une production particulièrement abrasive et dépouillée qui va insuffler au passage une espèce de crasse supplémentaire à l’ensemble qui bien souvent fait le charme de ces sorties sud-américaines. On regrettera cependant que le même soin n’ait pas été apporté par les labels entre la version LP qui bénéficie d’un nouveau mastering signé Phil Kusabs et la version CD pour qui ce n’est pas cas et où l’on constate notamment une différence flagrante de niveau entre les deux démos. Certes, tout cela confère au détail (d’autant qu’il n’y a pas de différences particulières entre les compositions de ces dernières), mais à choisir on s’orientera davantage vers la version harmonisée proposée par Iron Bonehead Productions.



En l’espace de deux sorties, le Costa Rica s’est positionné l’année dernière comme un pays sur lequel compter. Alors oui, je sais, il y en a eu des groupes avant Astriferous et Bloodsoaked Necrovoid mais en l’occurrence, ces deux entités ont livré des sorties particulièrement intéressantes donnant furieusement envie d’en entendre davantage. Certes, dans leurs styles respectifs, les deux groupes n’ont rien apporté de neuf à se mettre sous la dent mais il faudrait être un sacré pisse-froid pour ne pas trouver matière à s’enthousiasmer un tant soit peu face à ces quelques démos bien plus qu’encourageantes.



DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE