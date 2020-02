Ulcerot - Necuratu Chronique Necuratu (Démo)

A votre avis, que peut bien faire David Mikkelsen aka Torturdød lorsqu’il ne joue ni dans Undergang, ni dans Phrenelith ni dans Wormridden (et non, j’ai vérifié, il ne joue plus dans Hyperdontia...), qu’il ne se trouve pas derrière le comptoir de la boutique Extremely Rotten Productions, petit label qu’il gère sans pression mais avec talent ou qu’il ne griffonne pas quelques illustrations putrides et baveuses pour quelques-uns de ses copains comme il l’a déjà fait pour Church Of Disgust, Chaotian, Demilich ou Necrot ? Et bien il fonde un nouveau groupe pardi !

Alors bien entendu, le père David n’est pas tout seul dans cette nouvelle aventure et à encore su s’entourer comme il le fallait puisque l’accompagnent Tim Mellon de Pissgrave ainsi que Thomas Friis Jørgensen et Henrik B. Cristensen de Deiquisitor. Ensemble les quatre garçons ont pondu en fin d’année dernière une première démo intitulée Necuratu disponible dans un premier temps en cassette via Extremely Rotten Productions (qui d’autre ?) avant qu’elle ne soit éditée en vinyle quelques semaines plus tard par Jesus et Me Saco Un Ojo.



Telle une petite gerbe subite balancée au saut du lit après une nuit déjà bien compliquée, Ulcerot dégueule ici deux petits morceaux au fumet particulièrement odorant. Certes, c’est peut-être un petit peu court mais en attendant que le groupe nous serve sur un plateau d’argent son grand dégueuli digne des plus beaux lendemains de fêtes, il faudra se contenter de ces huit petites minutes faisant ainsi office de mise en bouche relativement savoureuse.

Sans surprise au regard du pedigree de ses membres, le Death Metal d’Ulcerot ne fait nullement dans la finesse, en premier lieu grâce à cette production presque aussi dégueulasse et hermétique que celle d’un album de Pissgrave. On trouve ainsi au menu de cette première démo, des guitares primitives qui bourdonnent leurs riffs abrasifs et rudimentaires jusqu'à vous faire saigner les oreilles, une batterie dépouillée dont certains éléments semblent avoir été enregistrés dans la pièce d’à côté (notamment le charley et les cymbales), une basse ultra-saturée et par-dessus tout cela, les aboiements toujours aussi chargés et incompréhensibles d’un Tim Mellon au bord de la rupture auxquels va se joindre le growl caverneux et putride d’un David Mikkelsen.

Si les deux morceaux proposés par Ulcerot s’inscrivent naturellement dans le même registre, on note tout de même quelques petites différences. Alors qu'"Ashes In Excrement" va jouer l’attaque frontale, menant sa charge sans jamais faiblir à coups de riffs nerveux et de blasts soutenus, "Pulsating Putrescent Mist" va à l’inverse chercher à ralentir le tempo avec notamment une deuxième partie beaucoup plus lourde et poisseuse dont la couleur n’est pas sans rappeler la Noise cradingue d’un Today Is The Day. De même, si le chant est tenu en grande majorité par Tim Mellon, on remarque toutefois que la contribution de David Mikkelsen n’est pas identique d’un morceau à l’autre. Plus équilibrée sur "Ashes In Excrement" puisque les deux se partagent cette position plus ou moins à tour de rôle, le Danois se fait à l’inverse bien plus discret sur "Pulsating Putrescent Mist" où son growl va finalement servir à appuyer par bribes le propos de son camarade. Il n’y a finalement que sur les dernières secondes du titre qu’on l’entend un peu plus distinctement grâce à ces fameux gargouillis du mec en fin de vie dont il a l’habitude de nous gratifier sur scène.



En dépit de son line-up particulièrement alléchant, Necuratu souffre néanmoins d’un riffing un poil trop générique pour espérer convaincre et véritablement marquer le coup mais aussi d’une certaine redondance avec les groupes dont sont issus Tim Mellon, David Mikkelsen, Thomas Friis Jørgensen et Henrik B. Cristensen. S’agissant toutefois de leur première démo on ne leur en tiendra pas trop rigueur, d’autant que pour tous ceux qui aiment ce genre de Death Metal cradingue et dégoulinant, ces deux titres sont quand même loin d’être dégueulasses. Enfin si... Enfin non... Enfin vous m’avez compris quoi...

