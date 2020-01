Cannabis Corpse - Nug So Vile Chronique Nug So Vile





Malgré son pitch de série Z, « Nug So Vile » est donc cette super série B avec laquelle vous allez bassiner tout le monde au boulot une semaine durant, avant de revenir à la raison une dizaine d’écoutes plus tard ; certes, CANNABIS CORPSE a emballé la chose avec sérieux mais après tout, on reste dans le cadre d’un death metal de niche qui parlera essentiellement à ceux qui résument Canniboule à « Vile » et « The Bleeding ». Et si les Américains n’avaient jusqu’alors marqué les esprits qu’avec le joyeusement régressif cojones bienvenu. Aussi violemment débile qu’un film de Joseph Zito, « Conquerors Of Chronageddon » semble avoir été pensé pour scander son refrain crétin sur le trajet domicile-travail tandis que le programme restant, de très bonne facture, donne dans le classique ; s’appuyant sur d’excellents soli signés Adam Gulliams (« Blasphemy Made Hash »), CANNABIS CORPSE multiplie les changements de rythme façon coup du lapin pour mieux laisser libre cours à ses pulsions primaires. Tel un Jason Vorhees, on y massacre à coup de machette sur les séquences les plus barbares (« Cheeba Jigsore Quandary ») mais non sans avoir préparé son coup de manière quasi scientifique (le break ingénieux de « Cylinders Of Madness »). Rare concession aux sirènes du monde moderne, on relève même quelques riffs syncopés sur un title track presque subtil. Prend garde, Fredrik Thordendal !



