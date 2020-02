Etoile Filante - Magnum Opus Caelestis Chronique Magnum Opus Caelestis

Bon et bien zut, je la commence cette chronique... C’est rare que je me retrouve un peu bloqué à l’écriture d’un commentaire, mais ETOILE FILANTE ne m’a pas inspiré. Sa musique est loin d’être mauvaise, mais elle ne m’a pas soufflé les mots qui allaient me permettre de la décrire. Elle m’a soufflé à la place des images. Parce que c’est bien l’objectif de nos Franciliens : créer des images d’immensité spatiale dans nos tout petits crânes d’humains minuscules.



Et ça fonctionne. 4 titres et 44 minutes qui pourront titiller les poils du dos, caresser les oreilles, fasciner les neurones ou bien carrément illuminer l’esprit. Cela dépend de la sensibilité de chacun à ce style. La musique est cosmique, mais elle n’est pas vraiment similaire à l’éternel comparaison et maître du genre qu’est DARKSPACE. C’est ici bien moins « agressif ». Les pistes tentent plutôt de reproduire en son la poudre de l’espace, et c’est plutôt la douceur qui est reine.



C’est ainsi la sérénité des ambiances qui marque le plus. Non seulement grâce aux rythmes, mais aussi aux sonorités ajoutées. Des bruits synthétiques très spatiaux viennent très fréquemment nous rappeler la thématique principale d’ETOILE FILANTE. C’est une belle formule mais qui a aussi tendance à trop ronronner. Il est facile de se laisser trop bercer par la musique et de décrocher. De ne plus se sentir envahi, et de penser à autre chose. C’est sans doute pour cela que le titre « Icare ou la chute des corps célestes » a ma préférence. Placé en troisième piste, il est moins long que les deux premiers avec 8 minutes au compteur contre 22(!) et 10. Il a ainsi une durée plus propice à la concentration attentive. Il a aussi des parties emballées et agressives plus présentes, qui lui donne plus de puissance. Et enfin les vocaux en français y sont plus audibles par moment, donnant là encore une sensation de tension plus accentuée.



Le groupe sort ainsi un premier album avec de bonnes qualités, mais aussi des passages qui semblent pouvoir être améliorés, ou devenir plus efficaces. Il mérite d’être essayé et devrait trouver son public. Il fait partie des nouvelles découvertes du label qui aime signer les formations prometteuses : Northern Silence Productions, dont nous avons déjà parlé cette année pour les sorties de FORLORN CITADEL et BELORE.

2020 - Northern Silence Productions Black Metal Cosmique notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Black Metal Cosmique - 2013 - France

nouveaute A paraître le 24 Janvier 2020

écoutez Magnum Opus Calestis

Feu Prométhée

Icare ou la chute des corps célestes

Koyaanisqatsi

tracklist 01. Magnum Opus Calestis 02. Feu Prométhée 03. Icare ou la chute des corps célestes 04. Koyaanisqatsi

Durée : 43:53

