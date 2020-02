Schizophrenia - Voices Chronique Voices (EP)

Formé en 2016 sur les cendres d’Hämmerhead, Schizophrenia n’a rien d’un groupe grec ou italien. Pourquoi je vous dis ça ? Et bien tout simplement à cause de son line-up dont les noms (Mandozzi, Vissol, Promos Promopoulos) évoquent forcément l’huile d’olive, les feuilles de vignes et la pizza quatre fromages... Sauf qu’en fait, le groupe nous vient de la moins sexy Anvers (même si...) en Belgique et que du coup, question gastronomie, on repassera ("Bon la fricadelle ! Comment ça se passe une fricadelle ?")

Mais là n’est pas vraiment le sujet puisque Schizophrenia n’a pas pour vocation de satisfaire nos appétits mais plutôt celle de jouer un Death/Thrash vindicatif et rétrograde ramenant comme son patronyme le suggère à une époque aujourd'hui révolue. Après quelques années passées à peaufiner sa recette et recruter deux autres musiciens vraisemblablement sur la même longueur d’onde (le guitariste Marty Van Kerckhoven et le batteur Lorenzo Vissol (que l’on retrouve d’ailleurs sur la dernière démo des Lillois de Skelethal)), le groupe a sorti il y a quelques semaines son premier EP intitulé Voices.



Paru en autoproduction (pour les formats CD et LP) mais également avec le concours du label allemand Dying Victims Productions (cassette), ce premier EP est illustré par Roberto Toderico, un artiste italien (cette mafia !) ayant déjà collaboré avec d’autres groupes tels que Demonomancy, Pestilence, Sadistic Intent, Vulcano ou Sodom. Un coup de pinceau, des couleurs et un thème qui m’ont d’abord fait penser au travail de Velio Josto avant que j’aille vérifier dans le livret par acquis de conscience "professionnelle non-rémunérée".



Mais trêves de blablas, Voices est un EP cinq titres délivrant pendant une petite vingtaine de minutes un Death/Thrash à l’ancienne évoquant autant le Sepultura de la bonne époque que des groupes comme Demolition Hammer, Epidemic ou Solstice. A l’aide d’une production moderne et équilibrée qui a le bon goût de ne pas en faire des caisses et de laisser respirer chaque instrument (on se régalera notamment de cette basse), Schizophrenia ne va pas traîner pour mettre les points sur les "i" grâce à un "Structure Of Death" à l’introduction particulièrement musclée. Naturellement, cette entame sur les chapeaux de roues n’est que le reflet des choses à venir puisque c’est effectivement tambour battant que le groupe originaire d’Anvers va mener la suite de ses assauts. Si Lorenzo Vissol n’est donc pas en reste avec notamment de nombreuses cavalcades particulièrement entraînantes lors de ces accélérations thrashisantes bien senties ("Structure Of Death" à 0:57, « Perpetual Perdition » à 0:30, les premières secondes de "Beyond Reality"), le garçon n’hésite pas non plus à durcir le ton, apportant au passage un peu de cette caution Death Metal, à coup de double pédale et autres tartines de blasts/semi-blasts ("Structure Of Death" à 2:20, "Perpetual Perdition" à 0:59 et 1:33, "Mortal Sin" à 1:15, les roulements de "Schizophrenia" ou de "Beyond Reality"...) qui vont ainsi insuffler à ces cinq compositions une énergie et une intensité absolument évidentes.

Ce jeu ultra dynamique s’accompagne bien évidemment d’un riffing de qualité tout aussi nerveux et surtout particulièrement efficace. Certes, celui-ci ne brille pas spécialement par son originalité ou son inventivité mais pour ce qui est de d’envoyer du shred capable de mettre à mal nos cervicales, Romeo Promos Promopoulos et Marty Van Kerckhoven (ah bah en voilà un vrai nom belge !) ne font pas semblant. L’amateur de Thrash saura également se régaler des nombreux solos mélodiques plein de feeling dispensés par le duo ("Structure Of Death" à 2:29, "Perpetual Perdition" à 2:57, "Mortal Sin" à 3:08, "Schizophrenia" à 2:14, "Beyond Reality" à 2:25) mais aussi de ces quelques ralentissement bien sentis qui ne manqueront pas d’exciter les foules grâce à ce groove auquel il est paraît vain de résister ("Structure Of Death" à 1:29, "Perpetual Perdition" à 2:49, le début de "Schizophrenia" ainsi que ce break brise-nuque entamé à 3:12). Enfin là-dessus vient de poser le chant agressif du bassiste Ricky Mandozzi. Une voix vindicative et abrasive flirtant effectivement avec le Death Metal mais dont l’effet est ici renforcé par la participation d’Andrea Vissol du groupe Dehuman.



Difficile de faire plus probant pour un premier effort que ce Voices. Schizophrenia fait effectivement preuve en l’espace de cinq titres de sérieuses prédispositions en matière de Thrash qui tâche et de Death qui fesse. Certes, on pourrait jouer la retenue et avancer des choses comme « oui mais ceci n’est qu’un EP, attendons de voir ce qu’il en est sur album » mais je préfère me montrer enthousiaste même si, effectivement, j’attends déjà la suite avec impatience. Bien joué en tout cas.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE