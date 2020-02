Black Mold - Tales of Degradation Chronique Tales of Degradation (Démo)

Black Mold est une créature qui cultive le secret. Origine inconnue, membres fantômes, pochette trompeuse, Black Mold préfère clairement l’obscurité à la lumière des projecteurs. Il est de ceux-là, qui se repaissent dans l’obscurité, à l’abri des regards et dont seul un label audacieux, faisant office de pionnier, vient troubler le repos.



Tales of Degradation est la seconde demo du combo. 4 titres pour à peine plus de 13 minutes de BM à forte coloration thrash. Droit à l’essentiel mais pas que.



Premier constat, première surprise : le son n’est pas harsh. Au contraire, il est étonnement puissant et, surtout, gonflé d’un groove tout à fait surprenant. De fait, l’ensemble sonne bien moins agressif qu’on aurait pu le penser, ce d’autant que la voix est assez soft, chaude et audible, loin des stridences attendues. Ainsi, The Astral Dome est-il très rock dans l’esprit, très rond, bourré de groove et axé sur une dynamique enlevée, mais définitivement rock. Encrusted Parasite est davantage développé sur des structures thrash mais sans que la vitesse ne prenne jamais le pas sur la rondeur globale du morceau. Quant à Demon’s Embrace, il repose complètement sur une structure très rock là encore, au tempo enlevé, très plaisant, porté par des riffs facilement mémorisables, qui sonnent presque comme un hymne. Bringer of Light clôt cette demo de belle manière, en mid-tempo, avec une voix perdue dans l’écho et un son encore plus chaud et profond que sur le reste du disque. De nouveau, les riffs se répètent, insistent et s’enroulent autour d’un groove bienvenu.



Surprenant, ce Tales of Degradation l’est à plus d’un titre. Ne vous arrêtez surtout pas à la pochette. Elle ne dit rien du contenu très rock n’ roll de la demo, très agréable par ailleurs.

2019 - Helldprod Records Black metal / Thrash notes Chroniqueur : 3.75 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

tracklist 01. The Astral Dome 02. Encrusted Parasite 03. Demon's Embrace 04. Bringer of Light

Durée : 13:34

parution 25 Mai 2019

