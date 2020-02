Skelethal - Antropomorphia Chronique Antropomorphia (Démo)





De nouveau sur les rails, le groupe n’a pas vraiment perdu de temps pour reprendre du service. Souhaitant probablement poser les choses à plat et nous présenter au passage ce nouveau line-up, Skelethal a sorti en septembre dernier une nouvelle démo intitulée Antropomorphia. Proposée dans un premier temps via Bandcamp, celle-ci s’est offert via La Gueule Du Ciel Records un très joli pressage cassette (magnifié par cet artwork épuré signé Chris Moyen) qui m’aurait presque donné envie d’en faire l’acquisition si j’avais eu ce qu’il faut à la maison. Quelques semaines plus tard sont également apparues les versions CD et LP via Pulverised Records et Epidemia Records.



Côté contenu, pas de surprise, puisque nous sommes effectivement sur une tracklist de type « démo » avec deux nouveaux morceaux ("Antropomorphia" et "Repulsive Recollections"), une relecture du titre

On retrouve donc dès l'entame de ce morceau-titre ce Death Metal d'obédience suédoise caractérisé notamment par des guitares rugueuses à vous écorcher les tympans et une batterie Punk haletante et volontaire qui, comme toujours dans le style, ne manqueront pas d'insuffler une réelle dynamique à l'ensemble. Evidemment, le groupe n'invente rien mais là n'est pas le propos de Skelethal dont la musique tend plutôt à se bonifier avec le temps. A l'écoute de ces quatre compositions ont est d'emblée saisi par la qualité de la production qui a véritablement gagné en coffre et en efficacité comparée notamment à celle de Of The Depths... . Pourtant loin de poser problème, cette dernière se faisait plus maigrelette là où celle d'Antropomorphia vient davantage coller aux standards suédois en matière de Death Metal. Outre ces riffs HM-2 toujours aussi abrasifs et délicieux (sur ce point, les deux nouveaux morceaux proposés ici régaleront les amateurs de riffs tronçonneuse), cette production va également mettre en lumière une batterie plus agressive que par le passée. Il faut dire que Lorenzo Vissol a les arguments et la technique pour convaincre grâce à un jeu plus musclé qui dès le premier titre, notamment grâce à ce tapis de double pédale, va apporter une brutalité supplémentaire et bienvenue à la musique de Skelethal. On l'a vu avec Schizophrenia, le garçon n'est jamais en reste lorsqu'il s'agit de corser le ton entre quelques séquences de tchouka-tchouka toujours aussi entraînantes. Nul doute que son arrivée devrait donc faire le plus grand bien au groupe. D'ailleurs ce n'est pas cette relecture du très Entombien "Interstellar Knowledge Of The Purple Entity" ni-même cette reprise de Terrorizer menée à grands coups de blasts qui me fera dire le contraire.



Revigoré par cette arrivée de sang-neufs, le Death Metal de Skelethal semble aujourd'hui au mieux de sa forme (comme quoi, passer d’un duo à un quatuor semble avoir été des plus bénéfiques pour l’entité lilloise). Reste désormais à confirmer cet excellent état de santé le temps d’une sortie un peu plus conséquente. En attendant toutefois que celle-ci arrive, cette dernière démo fera évidemment très bien l’affaire, offrant tout ce que l’on est en droit d’attendre de la part d’un groupe ayant fait du Death Metal suédois son credo de prédilection et cela sans pour autant tomber dans la caricature. Une preuve supplémentaire que Skelethal n’a rien à envier à personne et qu’il figure certainement parmi les meilleurs ouvriers du genre. 