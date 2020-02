Azels Mountain - Wieczny sen Chronique Wieczny sen

Deuxième album pour les méconnus Polonais d’AZELS MOUNTAIN. Bon, je me suis senti obligé de mettre la petite note introductive réservée aux formations « à risque », mais c’est simplement parce que le label est réputé pour avoir sous son aile DARK FURY ou encore ELITISM, et parce que certaines illustrations passées peuvent laisser planer un doute. Mais c’est vraiment par précaution, parce que ni la musique, ni le visuel de ce deuxième album ne laisse imaginer une éventuelle affiliation au NSBM. Le bonus présent sur la version CD est d’ailleurs plutôt parlante. C’est « Allfadr Odhinn » d’ENSLAVED, apparu en 1992 sur la demo Yggdrasill puis sur l’EP et le split avec EMPEROR en 1993.



Donc oui, les affinités se font avec le black des années 90. Mais pas nécessairement celui de la « légende », car beaucoup semblent oublier que très tôt dans le black des mélodies étaient présentes. Et c’est ce qui se retrouve sur cet album ! Du bon vieux black metal avec des riffs entrainants. C’est diabolique, mais sans être totalement malfaisant. C’est dynamique mais sans être non plus déchaîné. Les vocaux sont partagés entre les principaux, crachés de manière venimeuse, et d’autres plus déclamés, à la slave.



L’album a l’avantage d’être égal, sans moment de faiblesse, et avec quelques petits ajouts qui évitent la monotonie. Des chœurs apparaissent ainsi sur « Krwawa Zaplata », une guitare acoustique vient clôturer « Dusza, Czern Popiolu ». La piste de fin est aussi très calme, avec le même instrument mais aussi un léger fredonnement féminin et les dernières paroles masculines, parlées... Très belle fin, qui est malheureusement suivie de la reprise d’ENSLAVED. Je sais que c’est une tradition de mettre la reprise en dernier, mais tout de même, c’est gâché quand on a prévu une petite musique pour clore son album...



2019 - Werewolf Promotion Black Metal

tracklist 01. Burza 02. Zaraza 03. Szlak 04. Krwawa zapłata 05. Wieczny sen 06. Dusza, czerń popiołu 07. Kres 08. Allfadr Odhinn (Enslaved Cover)

Durée : 43:39

parution 23 Septembre 2019

