Pas la plus connue, mais loin d’être la plus jeune, puisqu’elle est active depuis 2005. Quinze ans de longévité pour un groupe que je n’ai découvert qu’avec la sortie d’



Quoiqu’il en soit, Feastem n’a rien perdu de sa hargne, au contraire, tout porte à croire que le climat délétère ambiant aura renforcé l’envie du groupe de casser des gueules.



Doté d’une production qui a bien mangé ses cinq fruits et légumes par jour, mais saupoudrés de protéines, « Graveyard Earth » ne correctionne plus : il dynamite, il disperse, il ventile. La même recette que par le passé, mais en plus « tout ». Plus énervée, plus intense. Le blast-beat y est évidemment quasi-constant, chaque coup de médiator creuse un ravin, et le chant étranglé de Petri Eskelinen fait baisser les yeux, à grands coups de saillies fédératrices (« I Will Never Kill », rââââh…). Quand la démonstration de force est aussi impressionnante, on se tait, et on reconnaît avoir jugé le groupe un peu rapidement.



D’autant que Feastem sait infuser à son Grindcore, déjà pétri d’influences mises au service de l’agression, quelques petites idées qui lui évitent de s’encroûter dans la redite. Rien de révolutionnaire, hein, mais elles ne manqueront pas de décrocher une droite, puis le sourire, au connaisseur. Le chant qui s’aligne sur les tonalités de la guitare sur «Creeping Heat », le dôme de la ride qui vient ponctuer les changements de riffs du véloce « Verta ja lihaa », les breakdowns faussement pépères de « Sortovalta» qui ne sont que des échauffements avant le 100 mètres, ces cymbales étouffées démarrant « Turha toivo »… Une multitude de petits atouts qui poussent au replay. « Terror Balance » et ses motifs de fin du monde, « Pelon voima » et son D-beat façonné pour secouer les malheureux au premier rang, « Kurjuuden kuningas » qui voit Feastem donner tout ce qui lui reste d’énergie dans la dernière ligne droite, sont autant de preuves que le groupe n’a, à aucun moment, baissé la garde. Intensité soutenue du premier au dernier titre, la pression ne redescend qu’à l’outro bruitiste à souhait, friture sur la ligne sortant des enceintes, rudement éprouvées.



2020 - EveryDayHate / Lixiviat Records Grindcore notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Feastem

Grindcore - 2005 - Finlande

nouveaute A paraître le 13 Mars 2020

écoutez The Rope Calls Your Name

Kurjuuden Kuningas

tracklist 01. The Rope Calls Your Name (01:12) 02. I Will Never Kill (01:05) 03. Sick (01:15) 04. Terror Balance (01:51) 05. Sortovalta (01:32) 06. Verta Ja Lihaa (01:31) 07. Creeping Heat (01:07) 08. In Isolation We Die (01:09) 09. Pelon Voima (01:36) 10. Graveyard Earth (02:10) 11. Spreading Darkness (01:27) 12. Mouths of Others (00:51) 13. Turha Toivo (00:38) 14. Kurjuuden Kuningas (01:11) 15. Outro (01:14)

Durée : 19:49

