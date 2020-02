Ad Vitam Infernal - Infernal Comedy Chronique Infernal Comedy

En fin d'année dernière, le boss de Lavadome Productions poste un extrait du premier album de Ad Vitam Infernal, Infernal Comedy. "Rise! Our Souls..." me fout sur le cul. Un coup de foudre qui me pousse à en savoir plus sur ce groupe sorti de nulle part. Pas de page Metal Archives (elle n'a été créée que récemment) mais j'apprends que ce sont ... des Français ! Puis que l'un d'entre eux, puisqu'il s'agit d'un duo, fait partie d'AthanaTheos, formation méconnue ayant sorti un unique et excellent album, Alpha Theistic, en 2012. C'est qu'on est de mieux en mieux là ! Ni une ni deux je pré-commande la bête sur le label tchèque et le reçois dans la foulée, bien avant sa sortie officielle au 31 janvier. Décidément, tout roule !



Et les bonnes nouvelles vont continuer dès la première écoute de ce Infernal Comedy et sa jolie pochette tourmentée à la old-Immolation qui ne mettra pas longtemps à confirmer les espoirs nés de "Rise! Our Souls...". Foutre Satan que c'est jouissif ! Si le morceau lancé en avant-première s'avère le plus bourrin de l'opus, Ad Vitam Infernal ne fait clairement pas dans la dentelle tout au long des huit morceaux pour trente-cinq minutes d'orgasme auditif. Les influences death metal haut de gamme perçues sur "Rise! Our Souls..." se retrouvent aussi sur les autres compositions. Pas d'Incantation ou de HM-2 worship ici, les Français s'adonnent à un style beaucoup moins à la mode, surtout dans la scène nationale. Le modèle suprême reste Morbid Angel et la scène floridienne des années 1990 (on peut y rajouter Deicide et Diabolic) mais Ad Vitam Infernal fait surtout penser à la nouvelle vague de groupes plus extrêmes qui a déferlé à la fin de cette même décennie et au début des années 2000. Et là on pense au early-Hate Eternal, Centurian, Fleshtized voire Angelcorpse. En plus récent, c'est Chaos Inception qui vient à l'esprit. Bref, du très lourd !



Ça vous met l'eau à la bouche, hein ? Vous avez raison ! Le combo fait montre d'un savoir-faire hors pair sur sa comédie infernale, proposant différents rayons bien fournis. Le premier ayant su attirer mon attention, la brutalité (on ne se refait pas !). Ça joue souvent vite, parfois très vite et ça ne lésine pas sur les blast-beats. Ça bourre grave, quoi ! Une efficacité jubilatoire bien mise en valeur par une production solide et un beau bagage technique où ça maîtrise à mort sans en faire des caisses. Niveau riffs, on est aussi dans le haut du panier, souvent du tremolo sombre, mélodique et bouillonnant plus ou moins rapide en rythmique ou en lead, ou du sec et nerveux bien agressif. Quelques leads plus "ambiancées" (mais pas de solos) viennent compléter le tableau. Et en parlant d'ambiance, Ad Vitam Infernal s'est également donné la peine de peaufiner son atmosphère. Une aura maléfique entoure en effet l'opus grâce à tous ces riffs aux mélodies evil, qu'ils soient up-tempo ou plus pesants sur des séquences plus modérées comme sur "Abject" à 1'43, "Hell Hunger" à 4'24, "No Sides" à 1'19, "To Cross the Rivers" à 2'14, "Rise! Our Souls" à 2'28 ou sur l'intro de "Insane Prayer", morceau de clôture des plus savoureux s'ouvrant sur une montée en puissance prenante à base de tremolo de plus en plus chaotique et de spoken words désespérés. L'aspect démoniaque omniprésent se retrouve aussi dans les thématiques abordées (inspirées de la Divine Comédie de Dante Alighieri). Le chant, très convaincant, fait d'ailleurs partie des atouts principaux du duo. Un growl puissant épaulé d'intonations plus criardes qui donne corps aux paroles. Quel pied quand ça part en blasts sur de longs cris infernaux ! Le groupe a en plus le don de bien débuter ses morceaux afin que l'on soit happé d'entrée de jeu. Dernier point fort, si la brutalité domine ici, Ad Vitam Infernal n'oublie pas non plus de varier les plaisirs. Outre les blasts, on croise ainsi pas mal de cavalcades thrashies effrénées, de rythmiques enlevées au groove dark malfaisant et même de vrais ralentissements comme évoqué plus haut.



Pas de défauts alors ? Eh bien, quand même un peu, si. Je n'aurais pas été contre quelques solos ou encore davantage d'intensité, par exemple (oui je suis gourmand !). J'ai aussi senti une pointe d'accent français sur les spoken words de "Abject" et "Insane Prayer". Et entre nous, je ne sais pas pourquoi mais je ne peux pas m'empêcher d'entendre "Adrienne" (Rocky !) et non "Ad Vitam" sur le refrain du premier morceau "Ad Vitam Infernal" ! Rien de vraiment contrariant mais il faut bien dire un peu de mal sous peine d'accusations de léchages de boules ! Non, plus sérieusement, s'il y a un reproche à faire à Infernal Comedy, c'est plutôt la batterie. Ou plutôt l'absence de batteur. Ad Vitam Infernal utilise en effet ici une batterie programmée. Pas grand chose à redire sur la programmation en elle-même et le rendu sonore ne s'avère pas trop dégueulasse comparé à d'autres formations équipée d'une boite à rythmes ou même d'un vrai batteur mais à l'engin tellement triggé et quantisé qu'il n'a plus rien d'humain. On reconnaît néanmoins qu'il n'y a pas de batteur. Une vraie batterie au son à peu près naturel aurait certainement donné encore plus de vie et d'âme aux compositions qui n'en auraient été qu'encore plus éloquentes.



Avouez que les critiques restent légères, surtout pour un premier album. Vous savez bien que je ne m'enflamme pas pour n'importe quoi de toute façon. Dès son premier enregistrement, Ad Vitam Infernal nous sort le grand jeu. Impressionnant de maîtrise, le duo fait montre d'un potentiel des plus prometteurs. D'autant qu'il s'adonne à un style de (brutal) death metal exigeant et pas le plus trendy. Puisant chez Morbid Angel, Hate Eternal, Centurian, Deicide, Diabolic et Chaos Inception, les Français viennent de nous pondre l'air de rien une petite pépite de death metal fleurant bon la Floride des années dorées 1990 et sa version survitaminée du début des années 2000. Qu'importe finalement que la batterie soit programmée. Infernal Comedy est une putain de réussite que j'ai pris grand plaisir à écouter maintes et maintes fois depuis son acquisition, sans entamer mon enthousiasme. Mon premier coup de cœur de 2020 !

2020 - Lavadome Productions Death Metal notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : (2) 8.25/10 Webzines : (1) 8/10

plus d'infos sur Ad Vitam Infernal

Death Metal - 2017 - France

nouveaute A paraître le 31 Janvier 2020

écoutez Abject

Rise! Our Souls...

Écoute intégrale

tracklist 01. Ad Vitam Infernal (02:47) 02. Abject (04:42) 03. Hell Hunger (05:10) 04. God Shall Not Take Your Hand (04:06) 05. No Sides (03:10) 06. To Cross the Rivers (06:05) 07. Rise! Our Souls... (04:04) 08. Insane Prayer (05:40)

Durée : 35:44

line up Jérôme Mahé / Guitare, Basse et Programmation Batterie

Samuel Girard / Chant et Programmation Batterie

thrashothèque 2 personnes possèdent cet album

