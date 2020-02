Deathmaze - Eau Rouge Chronique Eau Rouge





Certes, sans cette annonce affriolante (on n’est pas loin de l’argument publicitaire déloyal me concernant), le groupe belge a déjà de quoi intéresser, notamment par la présence au line up de Gregory Mertz, hurleur d’un certain Daggers qui m’avait époustouflé avec



C’est bien cela qui entête directement chez Eau Rouge, les compositions attrapant l’oreille par des riffs tournoyants, au grain évoquant une cold wave de cave, au son en oscillation et à la beauté également chancelante. Clairement, les liens avec Darkthrone – pour le côté punk et primaire – et The Cure ne sont pas volés, bien qu’ils soient plus à voir comme des indications que des véritables maîtres révérés le long de ces six compositions. Le musicologue peut donc ranger ses outils d’évaluation, Deathmaze s’inscrivant avant tout dans une certaine esthétique du sombre, le chant grave et rocailleux de Gregory Mertz pouvant aussi bien évoquer les débuts de Amebix que les guitares étouffer de délicieux garrots école Sisters of Mercy.



En résumé, Eau Rouge finit donc par s’échapper de ses influences revendiquées, marquant par la force de titres dont on a bien du mal à mettre en avant un plutôt que d’autres. Compact, l’album déroule son flot d’un trait, sans aucune envie d’appuyer sur « repeat » malgré des étincelles bien présentes, « The Last Light » et son refrain brumeux, « Flames Eternal » et son humeur maussade donnant envie de rouler la nuit en sa compagnie, le final « Cybercrime » à la majesté modeste touchant directement au cœur, terminant la plongée dans un frisson appuyant que tout cela n’est pas que gratuit... Me laissant à chaque fois épaté sans trop en faire, Deathmaze possède déjà dans son ombre de quoi faire rêver à des œuvres futures grandioses.



pour avoir de quoi alimenter sa visite... mais ce dernier ferait bien de s'arrêter, car si l'on a vu parc plus grand, ce qui s'y passe la nuit tombée est des plus fascinants.

2020 - Throatruiner Records / GPS Productions / Fer De Lance Records Metallic Post-Punk notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : (1) 7.5/10 Webzines : -

plus d'infos sur Deathmaze

Metallic Post-Punk - 2018 - Belgique

nouveaute A paraître le 21 Février 2020

écoutez Time Gun

The Last Light

Pole Position

Half A Sun

Flames Eternal

Cybercrime

tracklist 01. Time Gun (03:54) 02. The Last Light (03:10) 03. Pole Position (04:14) 04. Half A Sun (03:59) 05. Flames Eternal (05:09) 06. Cybercrime (02:57)

Durée : 23 minutes 26 secondes

line up Gregory Mertz /

Julien Diels /