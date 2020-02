Wombbath - Choirs Of The Fallen Chronique Choirs Of The Fallen

Choirs Of The Fallen (à l’artwork cette fois très « nineties »). Du sang neuf pour relancer la machine « old-school » ? Pas encore…



Pour vous la faire courte, Wombbath souffre en quelque sorte du même syndrome qu’Entrails, dans la case groupe oublié dans les années 90 puis exhumé (le maudit Evocation n’aura lui pas survécu à sa résurrection), du death de deuxième division en roue libre avec une production compressée assez horripilante, tout particulièrement la batterie et ce son de cymbale atroce. Incompréhensible quand on découvre après coup que le seul et unique, Tomas Skogsberg (Sunlight Studios), s’est occupé du mixage… Des problèmes de surdité avec l’âge peut-être ? Un gloubi-boulga sonore qui étouffera les atouts de Wombbath à savoir le son tronçonneuse « triple whooper » des guitares et le chant modulé de l’ogre Jonny. Le groupe continue ainsi sur la voie de



De facto les compositions peineront à tenir notre attention, Wombbath n’arrivant pas à associer de manière cohérente ses idées et à trouver une fluidité naturelle. Dommage car chaque titre de ce Choirs Of The Fallen possède son passage intéressant : son débouche canalisation (« Fallen », « A Vulgar Declaration »), son break ambiancé (« We Shall Remain » à 2:30, « From The Beggars Hand » à 2:51 ou l’horrifique « Wings Of Horror ») ou encore une mélodie bien titilleuse (« A Sweet Taste Of Death », le final de « Choirs Of The Damned »). Malheureusement tous ces prompts moments seront ensevelis de rallonges lambda qui nous feront inéluctablement décrocher. Votre serviteur étant aussi batteur à ses heures perdues, je me permettrais de juger du jeu surmixé de ce Jon Rudin. Au-delà de son son à se défénestrer, une batterie famélique, limite à la rue lors des passages brutaux et sans réel groove. Une B.A.R aurait suffit.



