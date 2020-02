Seder - Sunbled Chronique Sunbled

Avant, un groupe faisait sa démo, et il en tirait des exemplaires pour envoyer aux labels qu’il pensait être intéressés par sa musique. Ou alors il l’envoyait au maximum de labels possible. Désormais, ce n’est plus un passage obligé. Beaucoup de groupes font leur demo, et ils la placent sur leur Bandcamp, sur YouTube, sur je ne sais quelle autre plateforme. Ils n’ont plus véritablement besoin d’envoyer des copies physiques, mais un simple lien vers leurs compositions peut suffire. D’autant que tout le monde peut y avoir accès, et laisser donc des commentaires et autres pouces en l’air qui vont déjà aider à la réputation du groupe. Les labels curieux n’ont alors qu’à faire comme certains d’entre nous : chercher des groupes sur le Net. Northern Silence Productions fait partie de ces écuries qui fouillent, et trouvent leurs futurs poulains via Internet. Et il est très fréquent qu’une fois une formation dégotée, ils se contentent de la contacter et de lui proposer de sortir la démo digitale en physique. Sans réenregistrer bien sûr. Le matériel est alors utilisé tel quel, mais cette fois-ci mis en avant par une plus grande promotion et une expérience bienfaitrice. C’est là que ça peut coincer pour certains : les démos de l’époque n’étaient pas tirées en grand nombre, donc on avait vraiment l’impression d’avoir une nouveauté. On n’avait même pas le moyen de savoir si cette sortie physique était du matériel tout neuf ou juste une démo reprise telle quelle. Maintenant, tout est différent et on peut sentir une petite frustration de trouver en CD un album sorti bien des mois plus tôt sur Bandcamp...



Je ne sais pas trop pourquoi je blablate de la sorte si ce n’est que la sortie de ce premier album de SEDER m’a donné l’occasion de partager ces pensées qui me trottaient dans la tête depuis un moment. Sunbled est sorti le 22 octobre 2018 sur Bandcamp. Northern Silence le sort sur CD le 24 janvier 2020. Peu de mérite ? Si bien sûr, parce que moi j’étais passé à côté de cette formation américaine. L’unique membre s’appelle Gurthan Borealis, il est aussi actif chez ANCALAGON, groupe qui n’a sorti... que des démos pour l’instant ! Un homme qui a du talent aussi bien pour composer que pour faire oublier qu’il est seul, sachant proposer des ambiances variées tout le long de ses 5 pistes. C’est d’ailleurs ce qui m’a tout autant plu que troublé. Chaque composition est vraiment plaisante et fort respectable, mais les différences entre elles donne l’impression d’avoir un album au final décousu.



Bien entendu on ne passe pas à des styles complètement différent, mais tout de même, on a du mal à sentir des points communs, et donc des fils conducteurs, entre les 5 morceaux. Disons qu’ils bénéficient tout de même tous d’une force émotionnelle. « Journey Through Dimensions Dark », placé en troisième position et donc pile au milieu, est le morceau qui me maque le plus, avec un rythme rapide accompagné de mélodies lumineuses. Je retrouve dedans la puissance, l’agressivité mais surtout la pointe de mélancolie d’un BILSKIRNIR ! Ultra efficace ! On aurait tellement aimé que les autres pistes y ressemblent... Et pourtant « Lost, with a Crook » garde un rythme lent et tristoune pendant 6 minutes, avant de s’exciter sur les deux dernières. On tombe ici dans du black atmosphérique contemplatif et résigné qui retrouve du poil de la bête sur la fin. C’est du bon, mais on attendait autre chose. « Star Past » change encore un peu la donne, et sonne plus froid, comme une introspection du fond d’une caverne... « Sunbled : final » est quant à lui torturé, avec une orientation dépressive portée par des riffs calins au son clair et marquée par l’apparition d’une guitare acoustique. Il se termine avec le bruit d’une pluie nocturne (si, si, ça s’entend qu’elle est nocturne !!!). Même « Strix Varia », l’introduction instrumentale de 2 minutes 30, arrive à nous transmettre des sentiments, en nous titillant timidement le cœur d’une lame froide.



C’est presque ridicule de faire un tel reproche, mais c’est bien ce qui m’a empêché de rentrer pleinement dans l’album. Les pistes ont toutes des qualités, les 35 minutes passent tranquille, et pourtant il reste une petite frustration. Il y a quelque chose qui manque pour rester concentré tout du long...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2020 - Northern Silence Productions Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Seder

Black Metal - 2012 - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 24 Janvier 2020

écoutez Stars Past

tracklist 01. Strix Varia 02. Stars Past 03. Journey Through Dimensions Dark 04. Lost, with a Crook Around My Neck 05. Sunbled: Final

Durée : 35:04

Essayez aussi Sinmara

Aphotic Womb

2014 - Terratur Possessions Arizmenda

Within the Vacuum of Infinity

2009 - Crepusculo Negro Nordjevel

Necrogenesis

2019 - Osmose Productions Moenen Of Xezbeth

Ancient Spells Of Darkness​.​.​.

2018 - Nuclear War Now! Productions Der Weg einer Freiheit

Unstille

2012 - Viva Hate Records