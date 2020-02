Dzö-nga - Thunder in the Mountains Chronique Thunder in the Mountains

J’ai eu envie de tenter le nouvel album des Américains de DZON-GA. J’avais chroniqué le précédent, leur deuxième, en 2017, et certains passages de ce black metal naïf gentiment guerrier et poliment énervé m’avaient charmé.



C’est à nouveau le label italien Avantgarde Music qui sort Thunder in the Mountains, un ensemble de 6 pistes toujours composées des mêmes éléments enchantés qu’auparavant. On les classera dans le black metal, mais en faisant tout de même une petite moue. Soit parce qu’on aime trop le black pour considérer les douceurs allègrement ajoutées à cet album comme faisant partie du style, soit parce qu’on aura envie d’élever de telles compositions à un niveau supérieur. « C’est plus que du black ! ». Oui, c’en est plus ou c’en est moins. Ce sera un jugement personnel. Quoi qu’il en soit, cela n’en est absolument pas sur les premières minutes. La musique est douce, mélancolique, et la voix est presque heavy... L’évolution apparaît au bout de presque deux minutes, mais c’est juste une accélération qui vient montrer l’appartenance « metôl » du groupe. C’est ensuite une délicieuse voix féminine qui intervient, nous rappelant d’anciens EVENFALL ou les débuts de WITHIN TEMPTATION. Bref, c’est du propre, c’est du joli. Et c’est à 3:30 seulement qu’une voix black prend le micro.



Et finalement tout l’album va être un va-et-vient entre l’ensemble de ces éléments. Les morceaux contiennent ainsi tous leurs veloutés de douceur et leurs rébellions raisonnables. C’est très beau par moment et il faudrait être ingrat pour estimer que ces musiciens sortent un mauvais album. Mais ce qui est évident, c’est qu’il peut y avoir une overdose de bons sentiments. C’est chargé, chargé, chargé. Les 46 minutes peuvent être longues si la douceur écœure. Et en écoutant trop attentivement on risque même de voir un arc-en-ciel ou un gros cœur rouge nous pousser sur le ventre ! Comme un Bisounours, c’est exact…

2020 - Avantgarde Music
Black Metal
Chroniqueur : 6 / 10

Black Metal douceur caline - 2016 - Etats-Unis

tracklist 01. The Song of Hiawatha 02. Heart of Coal 03. Flames in the Sky 04. A Soul to Burn 05. Starlight, Moonlight, Firelight 06. The Death of Minnehaha

Durée : 46:43

