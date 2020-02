The Spirit - Cosmic Terror Chronique Cosmic Terror





Et le moins que l’on puisse dire c’est que ceux-ci vont confirmer d’entrée qu’ils sont partis pour durer, et que leur précédente réalisation n’était pas un coup d’épée dans l’eau, vu que dès les premières notes de « Serpent As Time Reveals » on s’aperçoit que le désormais trio est dans une forme olympique. En effet toute sa panoplie technique est ici de sortie entre longs passages rapides sous toutes ses formes, et parties plus lentes et posées d’où émerge un solo de qualité, tout y est donc particulièrement entraînant, agressif et froid, où s’ajoute un soupçon mélodique indispensable pour relever tout ça. Sans révolutionner quoi que ce soit et sans chercher à plagier l’œuvre de Jon Nödtveidt (les parties acoustiques sont totalement absentes), le groupe montre une écriture solide et variée, où l’entrain général ne va jamais baisser malgré des morceaux qui ne descendent qu’à une seule reprise sous les cinq minutes. Et même si par la suite on va retrouver une certaine similitude au niveau des riffs et patterns, cela ne va pas être un souci tant les gars sont suffisamment habiles pour proposer des variations et de changement de rythmes au moment opportun, comme avec « Strive For Salvation » qui s’enchaîne dans la foulée. Outre le fait d’être le titre le plus court de ce long-format c’est aussi le plus dépouillé et radical, vu qu’hormis un court instant en mid-tempo le reste est mené à fond les ballons, telle une invitation à braver les éléments de l’hiver de par son côté épique affirmé. D’ailleurs ce sentiment va se retrouver régulièrement tout du long de l’écoute, bien calé entre des déferlantes et des plages plus apaisantes, qui vont être là la majorité du temps vu que ses créateurs aiment jouer sur l’équilibre et l’homogénéité. Que ce soit via l’excellent « Repugnant Human Scum » ou le tout aussi réussi « The Wide Emptiness » on se rend compte que l’équilibre des forces y est savamment dosé, tout comme la qualité intrinsèque de chacune des plages où aucune n’est plus faible qu’une autre, même si « The Path Of Solitude » aurait pu (et dû) être raccourcie sur sa conclusion qui traîne un peu en longueur.



Mais si le tout est raffiné et joué au millimètre il y’a aussi également des compositions qui se détachent du lot et vont sans nul doute cartonner sur scène, à l’instar du monstrueux et entêtant « Pillars Of Doom » au riffing que n’aurait pas renié le AMON AMARTH des débuts, et qui donne envie de prendre les armes comme de remuer la tête. On est rapidement emporté dans un tourbillon ultra-rythmé, porté par un chant implacable et une batterie qui ne cesse de marteler et ne baisse jamais en intensité. Il faut d’ailleurs souligner la qualité vocale de MT qui crache toute sa rage à la face du monde, aidé en cela par des notes guitaristiques jouées au cordeau et un frappeur au jeu sobre et fin, mais à l’efficacité sans borne. Et comme si cela ne suffisait il faut souligner la qualité de la production parfaitement équilibrée et qui rend grâce à chacun des instruments, dont la basse bien massive dans le mixage final amène un surplus de puissance et de lourdeur bienvenue, renforçant du coup le côté naturel de l’ensemble.



Continuant sur sa lancée THE SPIRIT signe une œuvre dans la droite ligne de la précédente, mais supérieure en tous points grâce à plus d’expérience et un vécu commun renforcé. Propre et sans faiblesses globales elle fait le boulot avec sérieux et application, faisant ainsi passer ses créateurs à un stade supérieur en matière de notoriété, ce qui est largement mérité. Autant dire qu’avec ce disque joué par des vieux briscards ayant fait leurs armes dans d’autres entités au préalable (notamment AGATHODAIMON et DETHRONED), celui-ci nous renvoie aux grandes heures des années 90 - âge d’or du genre, en conservant un plaisir intact. Malgré les préjugés et les râleurs qui le disent mort le style est à l’heure actuelle bel et bien vivant et on ne va pas s’en plaindre, surtout quand c’est pour sortir des galettes comme celle-ci qu’on appréciera de réécouter régulièrement, preuve de sa qualité générale. Débarqué de nulle part en 2017 avec le très inspiré « Sounds From The Vortex » (hélas sorti de façon assez confidentielle), le quatuor a rapidement pris du galon vu qu'il a signé quelques mois plus tard chez Nuclear Blast qui en a profité pour rééditer ce premier album, qui a bénéficié pour l'occasion d'une nouvelle pochette plus accrocheuse et professionnelle. Autant dire que les choses sont allés très vite pour le combo qui doit maintenant transformer l'essai, car il se sait attendu au tournant tant les fans sont toujours en demande de nouveaux ersatz de DISSECTION qui tiennent la route et se maintiennent en qualité.

Car entre THULCANDRA qui se fait plus que discret et STORTREGN qui s'est très éloigné de ses influences initiales il y'a une vraie place à prendre pour les Allemands, qui font partie désormais de l'écurie AOP Records. 2020 - Art Of Propaganda Black/Death Mélodique notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : (3) 8.36/10

plus d'infos sur The Spirit

Black/Death Mélodique - 2015 - Allemagne

nouveaute A paraître le 7 Février 2020

écoutez Serpent As Time Reveals

Strive For Salvation

Repugnant Human Scum

The Path Of Solitude

Pillars Of Doom

The Wide Emptiness

Cosmic Terror

tracklist 01. Serpent As Time Reveals 02. Strive For Salvation 03. Repugnant Human Scum 04. The Path Of Solitude 05. Pillars Of Doom 06. The Wide Emptiness 07. Cosmic Terror

Durée : 42 minutes

line up AT / Basse

MT / Chant - Guitare

MS / Batterie

voir aussi The Spirit

Sounds From The Vortex

2017 - Nuclear Blast Records / Eternal Echoes

