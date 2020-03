Fluisteraars - Bloem Chronique Bloem

Et sur la durée des morceaux, on va dire tant mieux, parce que tout est bien dit, et suffisamment dit sur chaque titre. Pas besoin de longueurs supplémentaires, les morceaux actuels sont véritablement parfaitement équilibrés. C’est juste qu’on en voulait encore un ou deux, et qu’on avait besoin ! Car quel talent ! Il y a dans leur black metal énormément de nuances magiques. Des éléments enchanteurs qui vont rappeler du DEAFHEAVEN, ou parfois du NACHTMYSTIUM, mais sans non plus dépasser la limite que regrettent les détracteurs de ces deux grands groupes. C’est tout simplement magnifique, à la fois touchant et poignant tout en sachant conserver de la pudeur et de l’humilité. C’est à l’exemple du chanteur, qui a des cris mis un peu en retrait. Il accepte de se taire pendant de longs passages pour laisser s’exprimer la musique, surtout lorsqu’elle devient mélancolique. Il ne tire pas la couverture vers lui mais contribue à sublimer le tout en disparaissant et réapparaissant quand il convient



Les morceaux ont l’énorme avantage de venir toucher en plein coeur dès la première écoute. Et de ne pas lasser ! Souvent les albums trop directs sont cernés trop rapidement et l’on n’a plus envie d’y revenir au bout de quelques écoutes, mais pas ici. J’ai enchaîné les écoutes encore et encore, sans les compter. Et je me suis laissé emporter à chaque fois par les mélodies, par l’apparition des cuivres sur quelques pistes, par tout en fait...



Février 2020. Il y a déjà eu quelques albums marquants, et d'autres de bonne qualité, mais voici en ce qui me concerne la première sensation. L'un de ceux qui resteront quoi qu'il en soit dans les mois et peut-être années à venir. Et il nous vient des Pays-Bas, d'un groupe qui nous avait déjà titillé les oreilles en 2015. J'avais mis 8.5/10 à Luwte, je monte d'un cran et donne 9/10 à ce troisième essai. Il est meilleur, et il aurait même pu avoir une note encore plus haute si... si un ou deux morceaux en plus y avaient été ajoutés. Car là, quelle frustration de n'avoir que 34 minutes ! Certes il y a cinq titres, et donc un de plus que l'album précédent, mais ce dernier cumulait carrément 44 minutes. Le calcul se fait vite, le trio a drastiquement réduit la durée de ses compositions ! Le plus long fait 7:44 quand sur la galette d'avant c'était 15:03.

Chronique Bloem
2020 - Eisenwald Tonschmiede
Black Metal 2.0

Tracklist:
01. Tere muur
02. Nasleep
03. Eeuwige ram
04. Vlek
05. Maanruïne

Durée : 33:39

