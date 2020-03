Moraš - Manifest Death Chronique Manifest Death (Démo)

Ils sont quand même relous tous ces groupes de Black Metal qui nous la jouent secret d’état en choisissant de ne jamais rien révéler sur leurs origines, de l’identité (même truquée) de leurs divers protagonistes ou ne serait-ce que l’année de leur formation. Du coup, me voilà encore à essayer de broder un semblant d’introduction alors qu’en fait je n’ai rien à vous dire...

Originaire de quelque part en Finlande, Moraš est d’après la photo présentée sur Metal Archives un one-man band à qui l’on doit deux démos, une compilation regroupant ces dites démos et un split en compagnie du projet américain Unholy Vampyric Slaughter Sect. Pas de quoi s’étouffer si ce n’est sur les prix puisque ces cassettes mal produites et limitées à une dizaine d’exemplaires s’échangent aujourd'hui contre une cinquantaine d’euros, rien que ça.



Parue en septembre 2017 via Svart Hat Productions et Livor Mortis, Manifest Death est la première de ces deux démos. Considérant l’offre particulièrement réduite et la demande toujours croissante, celle-ci a tout de même été rééditée courant 2018 (toujours au format cassette) par Archaic Memories (Flešš, Kommodus, Ravenmoon Sanctuary...) alors que le label Death Hymns (Artifact Of Skulls, Brulvahnatu, Carved Cross...) lui a offert l’année dernière un premier pressage vinyle que beaucoup (enfin toute proportion gardée) attendait.



Attiré par cet artwork plein de promesses et ce logo absolument illisible, j’ai trouvé dans cette démo ce que j’étais venu chercher : un Black Metal lo-fi décharné et maladif servi par une production approximative tout en grain, en souffle et en saturation. Une approche primitive qui en laissera bien évidemment plus d’un sur le bas-côté (si vous êtes allergiques à ces productions rachitiques et bancales où chaque instrument semble avoir été enregistrés dans la pièce d’à côté, vous pouvez d’ores et déjà passer votre chemin) mais qui saura néanmoins satisfaire tous ceux capables d’apprécier ce genre de Black Metal rudimentaire et particulièrement dépouillé.

Ce retour vers "l’essence même du Black Metal" se traduit dans les faits par des riffs émaciés de seulement quelques notes répétés bien souvent ad-nauseam, de mélodies glaciales, sinistres et désabusées dispensées parfois lors d'élans mid-tempo mélancoliques et poignants (comme sur l’essentiel de "Caged In Flesh" ou de "Mourning" qui décidément porte bien son nom), d’accélérations haletantes très peu nuancées (ça blast bien souvent en continue avec seulement quelques petites ponctuations histoire de tout de même varier un petit peu les plaisirs) et d’un chant lointain, possédé et presque inhumain perdu quelque part dans ces limbes de brumes mystérieuses dispensées à la faveur d’atmosphères romantiques chargées de chagrin.



Voilà ce que vous trouverez ainsi sur cette première démo de Moraš qui, si elle répond à un esthétisme visuel et sonore bien définit (de la production décharnée à ces riffs faméliques et entêtants en passant par cette voix fantomatique et intangible on retrouve peu ou prou tous les éléments qui caractérisent les sorties du genre), n'en réussit pas moins à nourrir une ambiance particulière et ainsi construire au passage une certaine personnalité. On n’ira pas jusqu'à dire que le Finlandais propose ici quelque chose d’original (ce n’est pas le cas) mais parmi toutes ces sorties estampillées Black Metal lo-fi, Moraš réussi néanmoins à se distinguer, notamment grâce à ce sentiment de mélancolie qui flotte ici au-dessus de chaque morceau.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2017 - Svart Hat Productions Black Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Moraš

Black Metal - Finlande

tracklist 01. Gateway To Cessation (02:27) 02. Evoking The Unhuman Entities (03:16) 03. Languishing In Depths Of Sorrow (05:47) 04. Caged In Flesh (04:51) 05. Mourning (06:40)

Durée : 23:01

parution 1 Septembre 2017

thrashothèque 1 personne possède cet album

Essayez aussi From the Vastland

Kamarikan

2013 - Indie Recordings Dødsfall

Døden skal ikke vente

2019 - Osmose Productions Kladovest

Ignitiate

2016 - No Colours Records Mavorim

Der König Ist Tot (EP)

2018 - Purity Through Fire Vinterland

Welcome My Last Chapter

(Wings Of Sorrow)

1996 - No Fashion Records