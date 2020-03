Angelblast - Rotting Paradise Chronique Rotting Paradise (EP)

Visiblement motivé par les excellents retours de DARKENED le duo Hempa Brynolfsson/Gord Olson a décidé de délaisser provisoirement ses autres camarades de jeu afin de s’amuser un peu de son côté, via ce nouveau projet tout aussi inspiré que le précédent mais également plus brutal et bas du front. Ne cherchant pas encore à se compliquer la vie celui-ci va balancer en moins de dix minutes deux compos (ainsi qu’une outro) de Death rétro et bourrin de haute tenue à la base semblable, mais aux subtilités bien présentes et personnelles, qui vont leur permettre ainsi de se démarquer l’une de l’autre.



Car avec « Rotting Paradise » l’ensemble va démarrer sur les chapeaux de roue, à la fois en frappant vite et fort et aussi en proposant une alternance entre blasts déchaînés et parties rapides sous amphétamines, tout ceci avant que le binôme ne se décide à aérer son propos en levant sacrément le pied. Servant de passage central on se retrouve ici en présence de quelque chose de très lourd à la double pédale, d’où émerge un long solo mélodique et possédé qui lorgne facilement vers MORBID ANGEL. Tout ceci prend d’ailleurs le temps de se construire avant que la fureur et la vitesse ne fassent leur retour, afin de terminer de la même façon que cela avait commencé. Avec ses trois parties distinctes on s’aperçoit de tout le talent créatif des deux acolytes qui passent facilement d’un extrême à l’autre sans que cela ne nuise à la qualité de leur musique, vu qu’elle conserve son accroche et sa fluidité quel que soit le tempo employé, cela sera effectivement confirmé par le puissant et redoutable « Descending Of The Immortals ». Poussant ici le côté old-school à son paroxysme on se retrouve au cœur d’une plage plus brute et primitive où l’énergie entendue se retrouve décuplée, vu que ça fracasse à cent à l’heure durant la majeure partie du temps, mais sans jamais se montrer linéaire. Histoire de ne pas tomber dans la redite quelques courts passages en mid-tempo bien remuants et parfaits pour remuer la nuque font leur apparition, tout comme un côté Thrash à l’ancienne aussi bien sur les riffs qu’au niveau des plans de batterie. Direct et rentre-dedans le schéma ici proposé balance la purée sans se poser de questions et avec une facilité déconcertante, tout cela donnant sacrément envie d’en entendre plus de la part des compères.



En effet s’il y’a bien un défaut à trouver c’est le temps imparti beaucoup trop bref, et on aurait bien aimé voir si ce que proposent les Scandinaves tient autant la route durant une période plus longue, c’est tout le défi auquel ils vont devoir s’employer dans le futur. Même si l’écoute est expéditive il faut bien reconnaître que tout ceci est particulièrement bien foutu et attractif, porté par une production relativement naturelle d’où une certaine lourdeur apparaît, afin de densifier au maximum une écriture très classique sur le fond comme la forme. Autant dire qu’on a hâte d’entendre une dose supplémentaire du combo pour se déboucher les écoutilles comme il faut, ainsi que pour prouver ou non s’il arrivera à être aussi consistant sur un format supérieur, l’avenir le dira !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2019 - Edged Circle Productions Death Old-School notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : (1) 4/5

plus d'infos sur Angelblast

Death Old-School - Suède

écoutez Rotting Paradise

Descending of the Immortals

Incarnation of the Fallen

tracklist 01. Rotting Paradise 02. Descending Of The Immortals 03. Incarnation Of The Fallen

Durée : 9 minutes

line up Hempa Brynolfsson / Guitare - Basse

Gord Olson / Chant - Guitare - Batterie

parution 20 Décembre 2019