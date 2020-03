Take Offense - Keep An Eye Out

Chronique

Keep An Eye Out



Ceux qui fréquentent de près la scène Hardcore ont probablement déjà entendu parler de Take Offense. Formé en 2004 à Chula Vista, Californie, le groupe n’en est effectivement pas à son premier coup d’essai puisqu'il compte déjà à son actif quelques albums ainsi qu’une série de EPs longue comme le bras. Sorti en fin d’année dernière via Pure Noise Records, label hétéroclite dont on a pas mal parlé ces derniers mois avec les récentes sorties de Terror, Knocked Loose et Inclination, Keep An Eye Out est le troisième album des Californiens et fait suite à un court EP (Tensions On High) paru il y a bientôt deux ans sur Flatspot Records.



Adepte dès ses débuts d’un Thrash/Crossover à la fibre Hardcore des plus évidentes (ses liens avec les labels Reaper Records et Flatspot Recods sont là pour en attester), Take Offense a au fil du temps affiné sa formule pour tendre petit à petit vers quelque chose de plus personnel (ces cinq/six années d’absence ont dû aider au processus de maturation). Car si le groupe conserve encore aujourd'hui ce qui faisait déjà son charme à l’époque de Tables Will Turn ou United States Of Mind, on note très clairement à l’écoute de ce Keep An Eye Out une progression vers un Thrash/Crossover plus mélodique et plus progressif.



Pour commencer, la production particulièrement soignée, typique de celle que l’on pouvait trouver au début des années 90 dans le genre et notamment chez des groupes comme Suicidal Tendencies, Excel et Leeway, donne une couleur beaucoup plus Thrash aux compositions de Take Offense. Sans être aussi tranchée que celle de Dead Heat ou Mizery (d’une manière générale il semble y avoir un poil moins d’effet ici), on se régalera de ce son de gratte métallique et particulièrement tranchant ou bien encore de cette caisse claire naturelle avec juste ce qu’il faut de réverb. Un choix qui va cependant se faire au détriment de ces sonorités Hardcore qui, au fil des sorties et notamment depuis Tensions On High, tendent effectivement à s’effacer de plus en plus.

Désormais moins enclin à la punition systématique, Take Offense se distingue de ses contemporains par une approche nettement moins radicale que celle que l’on peut trouver chez des groupes comme Power Trip, Foreseen ou Enforced. Et si pourtant les cavalcades et autres accélérations essentielles au genre ne manquent pas, les Californiens n’en ont pas moins changé leur fusil d’épaule, optant dorénavant pour un Thrash/Crossover plus varié avec notamment beaucoup plus de passages orientés mid-tempo. De "Keep An Eye Out", à "Hidden In Plain Sight" en passant par "Internalized", "Reap What You Sow" ou "The Consequence", nombreux sont finalement les moments où Take Offense choisira l’efficacité de son groove plutôt que celui de ses attaques les plus frontales. Ce côté plus "posé" et "tranquille" va se trouver renforcer par un travail mélodique relativement poussé. De ce chant typiquement Hardcore d’Anthony Herrera dont on appréciera les quelques pointes sous-jacentes de chant clair à cet excellent travail effectué sur les riffs, leads et autres solos ("Keep An Eye Out", "Hidden In Plain Sight", "Internalized', "Awake In A Dream", "Guilt Free" en guise d’exemples) par un trio de guitaristes qui a dû pas mal écouter Suicidal Tendencies dans sa jeunesse (du son des guitares à leur exécution, impossible de ne pas penser au jeu de Mike Clark à l’écoute de cet album).

Si Take Offense a donc changé son fusil d’épaule afin de mieux viser, il n’a pas perdu de vue que le Thrash passe néanmoins par un certain cahier des charges à respecter. Comme je le disais brièvement un peu plus haut, les passages plus soutenus sont encore de la partie et apportent avec eux cette dynamique qui aurait pu faire défaut à l’album. Heureusement il n’en est rien et le groupe californien, outre ce riffing tranchant et incisif qui apporte avec lui une énergie indéniable, n’est pas également sans dispenser quelques accélérations bien senties et autres séquences de tchouka-tchouka toujours aussi entraînantes et efficaces comme l’attestent des titres tels que "Keep An Eye Out", "Above No One" ou "Guilt Free". Certes, ce troisième album se veut plus progressif que ses prédécesseurs mais il conserve néanmoins grâce à cette alternance de passages rapides et de séquences plus chaloupées, une réelle énergie faisant de Keep An Eye Out un album extrêmement agréable à l’écoute et surtout qui tend d’ailleurs à se bonifier avec le temps (et oui, ne vous fiez pas à ce caractère a priori trop pépère/mélodique).



Le retour de Take Offense se sera fait attendre mais il en valait la peine. En effet, les Californiens ont fait de gros efforts et cela à tous les niveaux, que ce soit à travers cette production impeccable et taillée pour le genre jusqu’à ces compositions soignées et intelligentes capables de nuances, de groove et d’efficacité, le groupe a su tirer parti de ses spécificités pour en faire des atouts évidents. Certes, des groupes de Thrash plus agressifs, il en existe aujourd'hui une tripotée mais tous n’ont pas la personnalité de Take Offense dont le parti pris mélodique et progressif est clairement un sérieux avantage. Si on lui préférera un Manifest Decimation pour jouer de la masse sur les murs du salon, on ne crachera pas sur un Keep An Eye Out pour les parties de frisbee en plein air et autre session de skate à la fraîche.



DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE