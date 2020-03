Aethyrick - Gnosis Chronique Gnosis

Gnosis est le deuxième album des Finlandais de AETHYRICK. Et l’album commence sur les chapeaux de roue, avec un black metal ultra entrainant, chaud et agressif avec des vocaux dégueulés bien adapté à l’ambiance, et avec en prime des envolées de guitare qui viennent planter la lâme de la mort encore plus profondément. Ah ça, ce « Will Embodied » est réussi. Il est de ces titres qui vous requinquent, qui vous crient qu’il est temps de se révolter et d’aller mettre des coups de pied aux culs de vos adversaires. Puissant jusqu’à la fin, jusqu’à ce petit final acoustique !



Mais le problème de cet album de 7 morceaux, c’est qu’il a du mal à tenir sur la durée, perdant en intérêt au fil des minutes. C’est véritablement progressif, et alors que l’auditeur était au taquet les 10 premières minutes, il y a un moment où il ne sait même plus ce qu’il est en train d’écouter. Cela peut arriver à la 4ème piste, un peu plus tard pour les plus concentrés. Mais c’est indéniable, ce moment arrive. Il y a pourtant quelques variations qui tentent de faire revenir l’auditeur de sa transe, comme quelques touches de clavier très légères, mais elles ne suffisent pas à convaincre.



C’est que très vite s’installe une certaine routine. C’est valable jusque dans la durée des pistes, qui tournent autour des 5 minutes. Seul le dernier morceau, « Golden Suffering » en fait 7. Et il a raison de prendre ce temps, il a raison de développer, parce que là on retrouve bien des ambiances qui accrochent. Il a un côté magique et enchanteur qui passe tout seul couplé à la chaleur des vocaux et des frappes sur la batterie.



Ainsi AETHYRICK propose un album qui est bien composé, assez égal, mais justement un peu trop pour tenir sur la longueur. Il rentre dans cette catégorie d’album dont il vaut mieux n’écouter que deux ou trois titres, dans n’importe quel ordre, et reprendre le reste à un autre moment. Oui, pris ainsi c’est très bon ce Gnosis !

2020 - The Sinister Flame Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 8/10

plus d'infos sur Aethyrick

Black Metal - 2016 - Finlande

écoutez Oneiric Portals

tracklist 01. Will Embodied 02. Oneiric Portals 03. Stellar Flesh 04. Your Mysteries 05. Blood Acre 06. Anointed Bones 07. Golden Suffering

Durée : 40:06

parution 24 Janvier 2020

