Car musicalement il ne faut attendre aucune surprise tant ça reste du SARGEIST pur et dur (en même temps c’est tout ce qu’on demande), à la fois direct et varié porté par une haine féroce envers le monde entier. Ceci est flagrant d’entrée via le radical et bas du front « To Make Wolves Of Men », qui outre le fait d’être à la fois la compo la plus courte et aussi la plus dépouillée, confirme que l’entité renouvelée a parfaitement trouvé ses marques. Emmenée par le chant hargneux et possédé de Profundus ainsi que par le sens du riff implacable du dernier membre originel, cette plage mise sur l’alternance entre blasts quasi-continu et passages rapides d’obédience Punk afin d’obtenir un résultat sans concessions où la vitesse ne faiblit jamais, et ainsi donner le ton avant l’excellente doublette qui arrive dans la foulée. Débutant par « To Feast On Astral Blood » cette compo va bénéficier d’un temps de jeu conséquent afin de pouvoir s’exprimer totalement, cela est d’ailleurs une très bonne chose tant elle va jouer sur la diversité et les variations sous toutes ses formes. En effet si elle débute par du tabassage intensif durant une bonne période la suite va dévoiler une facette plus épique, portée par un mid-tempo redoutable et entrainant afin d’alourdir l’ensemble et de créer ainsi une ambiance nocturne propice à la nostalgie. On sent dans le riffing un soupçon de mélodie qui permet ainsi de se balader à travers les immenses forêts Finlandaises durant une nuit de pleine lune où le froid et la neige sont de rigueur, afin d’embarquer l’auditeur en plein mythe du guerrier nordique, chose qui se retrouve sur le tout aussi réussi « Lunar Curse ». Si la frappe puissante et primale va se faire moins présente elle ne sera pas totalement occultée, même si cette fois c’est la rapidité et les moments plus propices au headbanging qui sont mis en avant, via une rythmique impeccable et chevaleresque qui sert ainsi de tremplin avant la conclusion qui va repartir sur les chapeaux de roues. En effet « Death Veneration » a pour objectif de ne pas faire de quartier et ici toute la panoplie technique de l’entité est de sortie, avec pour force principale des longues séries de blasts renforcés par des notes coupantes et glaciales, où quelques ralentissements bienvenus viennent élever encore le niveau, pourtant déjà très haut.



C’est ce qui ressort une fois arrivé au bout de l’écoute, celle de la faculté des gars de Tampere à maintenir année après année une écriture impeccable exécutée de façon tout aussi réjouissante, et ce quel que soit le format proposé. Malgré le fait que le tout s’enquille particulièrement rapidement (on en aurait bien repris une ration supplémentaire) il ne faut pas faire la fine bouche tant les mecs confirment qu’ils sont toujours à l’heure actuelle parmi les têtes de gondole du genre que ce soit à l’étranger comme dans leur pays (celui-ci montrant encore qu’il est bel et bien l’eldorado actuel du Metal noir). Poursuivant leur petit bonhomme de chemin et leur œuvre commencée il y’a déjà deux décennies les finnois nous régalent donc une fois de plus, tant cet EP trouvera facilement sa place au sein de leur discographie désormais pléthorique sans faire tâche (celui-ci reprenant les codes et un schéma basique au possible, sans jamais se répéter). 