Necrobode - Sob o Feitiço do Necrobode Chronique Sob o Feitiço do Necrobode

Soit, littéralement, sous le charme de Necrobode…mort de rigole !

Mais bien sur, et la marmotte…enfin, vous connaissez la chanson !

Même si, dans le cas présent, le papier alu ressemblerait plutôt à un linceul et le chocolat à un macchabée faisandé comme il se doit, odeur comprise et asticots offerts (c’est pour la maison).



Ne nous méprenons pas : sans rien enlever à leurs qualités personnelles, ce n’est pas le « charme » de ses protagonistes qui nous intéresse ici, mais bel et bien la TDA (Taux de Décomposition Avancée) de ce premier full du duo portugais.

Et autant dire que ce coté, vous ne serez pas déçus sitôt que vous aurez enfourné la galette dans votre mange-disques.

Ici pas de délire intellectuel, pas de considérations métaphysiques ni d’approche un tant soi peu raffinée.

Non, bien au contraire, et cela Iron Bonehead l’a bien compris, qui avait déjà signé le combo à l’époque de sa première, et pour l’instant unique, démo « Metal Negro Da Morte » (d’une durée quasiment équivalente à celle de l’album, elle a au moins l’avantage de ne pas demander de traduction tant son titre est explicite).



Imaginez-vous mettre le couvert à l’aide d’une batte de base-ball ou de vous servir de votre petit cousin pour déneiger votre voiture, et vous aurez une petite idée de la délicatesse dont il est ici fait étalage.

Ne rechignant pas à l’ouvrage (« Metal Negro… » n’ayant que deux ans), le groupe ne nous fait pas l’affront de nous présenter des morceaux réenregistrés.

Non, tout ici fleure bon le caveau fraichement profané, signe que les gars en ont dans la cartouchière.

Visqueux et empli d’échos, le disque s’ouvre un « Tumba Universal » d’actualité, suintant la mort et l’éternité abyssale, puis un « Santo Santuario De Odio » ondulant tel l’Antique Serpent dont semble issu Necrobode.

Sorte de version raw d’un Archgoat et plus bestial qu’un Invocation – avec qui ils partagent le même label -, Necrobode aime à vous attirer au fond du trou en vous promettant Mort et merveilles.

Ici, point de salut sinon dans le trépas, point de vie sinon l’espoir d’un autre monde (« Satanas Governa »).

Vous ne serez au moins trompés ni sur la marchandise ni sur la destination promise, à défaut d’être souhaitée…



Pourtant très vite, quelque chose viendra me titiller le cortex : j’oublie que je suis en train d’écouter un disque, et pas des plus anodins qui plus est.

Je me reconcentre donc et tente à nouveau de m’y replonger mais rien n’y fait, je décroche très rapidement.

Cela me gêne et me dérange au plus haut point, car j’apprécie pourtant bon nombre de groupes œuvrant dans ce style, tel Goatslave, Coffin Lust ou encore les Américains de Withered (sans la réverb’).

Les bons moments ne sont pas rares, ne me faites pas dire ce que j’ai pensé trop fort, j’en veux pour preuve cet excellent riff à 7’03, revenant pointer le bout de son corpsepaint à 7’53, puis à 8’52.

Cela me fait alors un peu redresser l’oreille, déjà partie en mode ronronnement, alors que l’on n’a pas encore atteint le tiers de l’album.

C’est en général un bien mauvais présage.















Plus loin, aux alentours des 15’ un riff plus typé black fait son apparition - et n’importe quel zombie applaudira de ses deux moignons - mais cela fait peu à ingurgiter sur trente minutes de son.

En effet, le niveau des riffs n’est pas d’une qualité très élevée, hormis les quelques exemples que j’ai pu mentionner (et d’un ou deux autres que vous découvrirez à l’écoute ; je ne vais quand même pas vous mâcher tout le travail, non mais !).

Ce qui me dérange également c’est que dans l’ensemble ces riffs sont interchangeables.

De même la structure des morceaux, si identique d’une piste à l’autre : riffs lents contrebalancés par de systématiques accélérations, puis fin des titres sur un écho spectral donnant la désagréable impression de tourner un peu en rond.

Alors, au-delà de la puissance de feu, dont je ne doute pas que le groupe soit capable, (relisez ici ma description du début), je pense qu’il aurait été plus judicieux de creuser davantage des ambiances trop timidement effleurées, plutôt que de presque tout miser sur des riffs certes bestiaux et nécros à souhait mais très vite oubliés pour la majorité d’entre eux.



Au final, voici un disque qui, loin d’être mauvais, se révèle un peu pataud et le cul coincé entre deux chaises, avec une noirceur omniprésente qui ne suffira cependant pas à masquer un manque certain d’inspiration.

Dommage de manquer le coche pour une simple question de dosage. Il aurait mieux valu jouer le jeu à fond au niveau des paysages sonores, au lieu de restituer un cahier des charges où toutes les cases ne sont pas cochées.

Necrobode se recouvre au final d’un linceul que je ne soulèverai pas de sitôt.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2020 - Iron Bonehead Productions Death/black notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Necrobode

Death/black - Portugal

nouveaute A paraître le 21 Février 2020

écoutez Metal Negro da Morte

Necrobode

Sodomia Bestial

Blasfémia

Hexakosioihexekontahexaphobia

Veneno

Animal Primordial

Profanação Liturgica

tracklist 01. Tumba Universal 02. Santo Santuário do Ódio 03. Satanás Governa 04. Algol 05. Culto da Intolerância 06. Penetração Diabólica 07. Possuido 08. Sangue da Virgem 09. Capela Heretica 10. Liturgica Profanação

Durée : 30:21

Essayez plutôt Lord Belial

Kiss The Goat

1995 - No Fashion Records Merciless

Unbound

1994 - Black Lodge Records Ceremony of Silence

Oútis

2019 - Willowtip Records Mefitic

Woes Of Mortal Devotion

2015 - Nuclear War Now! Productions Charon

Sulphur Seraph

(The Archon Principle)

2012 - Sepulchral Voice Records