Bien sûr, je plaisante. Enfin, seulement à moitié : le quatuor nous propose ici pour la troisième fois sa formule de heavy 80's déterré de six pieds sous terre grâce à je-ne-sais quelle incantation obscure, et ce avec les mêmes malfaiteurs. Vous aurez donc de quoi lever les yeux au ciel : "encore du heavy revival ?" oui, et le groupe est conscient qu'il se répète. C'est pourquoi, après un



Pour ce troisième disque, le groupe semble avoir nettement travaillé ses ambiances, un point qui n'avait pourtant pas spécialement besoin d'être retravaillé tant la production des précédents disques apportait une atmosphère particulière. Le groupe semble pourtant décidé à jouer la carte de l'occulte, carte mise en avant au travers d'une pochette assez brouillonne aux couleurs froides et au thème plutôt mystique, qui résume bien le contenu musical de ce disque. Le nouvel apport majeur est donc un synthé ; et quel synthé ! On aurait juré que Haunt venait de découvrir Burzum et ses albums de dungeon synth et s'était dit "c'est génial, et si on calait cet instrument partout ?" Sitôt dit, sitôt fait.



On retrouvera donc cet instrument à peu près partout dans le disque : depuis l'intro de "Light the Beacon" jusqu'au début de "Have no Fear", s'effaçant presque totalement pour les deux derniers morceaux, qui adoptent une tournure bien plus heavy "classique". Ce synthé (et je dis bien "ce" car bien souvent, il est tout seul et plutôt discret) jouera tour à tour le rôle de lead, où il mène une partie instrumentale de par sa mélodie entraînante aux accents mélancoliques, ainsi que le rôle de pad sonore, où il s'efface derrière les guitares pour poser une atmosphère assez sombre. Parfois, il aura la part belle, comme dans "Divide and Conquer" ou "Mind Freeze" où un break entier lui est dédié.



Concernant les autres instruments, rien de neuf à l'horizon. L'album aura beau jouer la carte tempérée, il ne pourra pas s'empêcher de repartir sur les chapeaux de roues avec des titres comme "Fight or Flight", "Saviors of Man" ou "Hearts on Fire". Comme tout bon album de Haunt qui se respecte, Trevor William Church nous gratifiera également d'innombrables soli mélodiques, souvent en harmonie avec une deuxième guitare, pour ajouter aux morceaux ce petit côté sucré qui me ravit tant. Rien de neuf, en somme, mais rien de déplaisant non plus.



En bref, cet album s'inscrit parfaitement dans la lignée de ses prédécesseurs, à cela près qu'il se barde désormais d'un synthé aux allures dungeon synth du plus bon goût, pour un album plus posé qui met un accent particulier sur les tons occultes. Toujours fidèle à ses racines heavy occultes façon Angel Witch et Mercyful Fate, Haunt livre une nouvelle réussite, certes aux compositions simplistes et accessibles, mais qui conforte sa place de meneurs de la scène heavy revival américaine, aux côtés de Eternal Champion ou de Visigoth. Revoilà les inlassables Haunt moins d'un an après leur dernière galette "If Icarus Could Fly" chroniqué en ces pages par votre serviteur dévoué. Bien sûr, le groupe revenant à la charge pour un troisième album, je ne pouvais pas passer à côté, et même si bien des choses annexes m'ont fait traîner la patte, je ne pouvais sous aucun prétexte manquer l'occasion de vous en parler ici. 