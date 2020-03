Beyond The Void - Ex Nihilo Nihil Chronique Ex Nihilo Nihil (EP)

A l’heure où de nombreux jeunes loups déboulent au sein de la scène hexagonale, il ne faut pas oublier ni enterrer les vieux briscards qui se montrent toujours prêts à en découdre afin de faire vivre l’héritage des grands anciens. C’est le cas ici de BEYOND THE VOID qui bien qu’étant récemment formé est composé en son sein de vétérans ayant fait leurs armes dans diverses formations locales, telles que APOPLEXY, INHUMATE ou encore GUILTY OF REASON. Il n’est donc pas étonnant que l’entité pratique un Death Metal à l’ancienne, rugueux et bas du front sans aucune surprises, à la fois sobre et efficace et porté par une énergie à toute épreuve où l’envie et la puissance priment sur tout le reste. Rien de révolutionnaire effectivement dans les faits, comme cela s’entend dès les premières notes de « Hymns Of Annihilation » où ça alterne entre tabassage direct et passages plus lourds d’où émergent une relative subtilité fort bienvenue.



Heureusement d’ailleurs que le combo ne se contente pas de bourriner en continu car dans ce registre ça sonne malheureusement très amateur, vu que dès qu’il mise sur les blasts où passages rapides il se retrouve handicapé par un riffing très quelconque et surtout une batterie qui semble parfois à la limite de la rupture (voire même carrément à la ramasse selon les passages), et dont le son bizarroïde n’aide pas à redresser la barre. Mais dès que le tempo global ralentit les mecs deviennent tout de suite plus convaincants, portés par une basse bien audible et technique ainsi que des solos fouillés et efficaces, qui se retrouvent sur le très bon « Awakening Of The Carrion God ». Nulle trace ici d’explosivité ou de tempo mené tambour battant, au contraire c’est le côté remuant et rampant qui est privilégié et le résultat fait mouche, aidé par un chant caverneux des plus convaincants et qui amène un supplément de lourdeur, à l’instar de l’agréable « On My Side Of The Screen ». Reprenant un schéma globalement identique cette compo montre là-encore de bonnes choses en se maintenant dans une rythmique bridée et lourde (à la noirceur accentuée), et où les leads fluides sont mis en avant, point qui se retrouve poussé plus loin sur « Among The Ruins Of Dead Civilisation » qui conclut ce court-format. A la fois plus long et porté par une obscurité plus imposante et oppressante cette plage mise sur le grand écart de vitesse pour accentuer cette sensation malsaine, aidée en cela par la production grassouillette et rétro qui trouve là un terrain d’expression total, même si là-encore ça part un peu en sucette quand tout explose question rapidité et violence.



Car au risque de se répéter c’est dommage que ça sonne si brouillon lors des moments les plus intenses (il suffit d’écouter le radical et primitif « Beyond The Void » pour s’en rendre compte), même si heureusement il y’a quand même de bons points qui tiennent largement la route, à défaut d’être véritablement marquantes. Si le groupe a eu la bonne idée de ne pas s’éterniser au niveau de la durée il lui faudra cependant montrer autre chose sur sa prochaine livraison, et être surtout plus homogène vu qu’on sent qu’il y’a une technique intéressante derrière cela. A ses membres désormais de mieux exploiter leur potentiel en commun s’ils veulent arriver à se faire un nom au sein d’une scène Death nationale archi concurrentielle et qualitative, au risque de rester dans l’ombre pour encore longtemps (voire même définitivement).

