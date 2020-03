Grift - Budet Chronique Budet

Les coups de cœur chez Sakrifiss sont normalement aussi rares que ses coups de queue. S’il y en a un par mois, déjà, il est content. Alors deux, vous imaginez le caractère spécial de l’histoire. Oui, il y a quelques jours seulement, il mettait 9/10 à FLUISTERAARS, et voilà qu’il monte encore la case compliments avec GRIFT ! Mais que Sakrifiss calme ses ardeurs, car si les deux coups de cœur sont chroniqués en mars 2020, l’autre monument était sorti fin février. Budet, de GRIFT, date réellement de mars. Du 20 mars 2020. Et il est amusant de voir que ces deux albums marquants proposent des pochettes assez similaires. Ce ne sont pas des arbres, des forêts ou la mer déchainée, mais les fleurs et plantes qu’ils mettent en scène. Sauf que dans le monde du suédois les couleurs chatoyantes du groupe hollandais n’existent pas. C’est en noir et blanc qu’il vit, présentant sa nature froide et désolée.



À l’image de sa musique en fait. Épurée, simple, sans grande tornade ou coulée de boue, mais pourtant tellement émotive, forte, capable de transmettre des sensations malines de désespoir. Dans le même style de talent, il y a deux groupes qui m’ont longtemps chamboulé, et pour lesquels je conserverai toujours la même dévotion. Ces deux groupes étaient tous les deux suédois. Ces deux groupes ont tous les deux splitté. Ces deux groupes me manquent terriblement. Il s’agit de WOODS OF INFINITY et LIFELOVER. Un membre du premier, Ravenlord, poursuit ses aventures dans d’autres formations, mais le rendu est différent... Certaines formations ont tenté d’imiter le deuxième, ils se sont cassé les dents ou n’ont pas été suffisamment convaincants. C’est évident, et je m’y suis résigné, je ne retrouverai pas de remplaçant ni pour l’un ni pour l’autre. Mais par contre, je pourrai ressentir à nouveau des sensations proches, je pourrai sentir à nouveau les poils se dresser, grâce à des formations puissantes comme GRIFT.



L’homme seul qui est en à l’origine parvient à m’émouvoir. J’aimais déjà son ancien projet bien plus direct, à tendance orthodoxe, ARFSYND, mais là, il m’émeut, tout simplement. Il s’appelle Erik Gärdefors, et avec GRIFT, il avait déjà attiré mon attention lorsque j’avais découvert son premier album en 2015, puis lorsqu’il avait confirmé en 2017 sur Arvet. Mais c’est indéniable, il est encore plus haut sur son troisième album. C’est incroyable, mais chaque piste est aussi poignante que la précédente. Magnifique, cette musique simple, très organique, avec des instruments variés qui apparaissent et prennent la place qu’ils méritent sans en faire des tonnes... Le violon de Georg Börner de COLDWORLD par exemple.... C’est d’une profondeur troublante. Mais cela le serait moins si les vocaux n’étaient pas aussi déchirants. Là, je retrouve les émotions procurées par les Suédois cités plus haut, auxquels il faudra rajouter notre bon SHINING. Ce sont des cris de désespoir, des appels au secours ou encore de l’agonie rampante.



Il y a quelques mélodies qui résonnent plus que d’autres, certaines qui s’inscrivent directement au fond de l’âme, comme celles de « Barn av ingenmansland » ou « Vita arkiv ». Et parfois ce sont des détails qui marquent, qui viennent glisser une image, une odeur. Les clochettes sur le très lent et souffrant « Väckelsebygd » en sont un bon exemple. Le piano ou l’accordéon (est-ce un accordéon d’ailleurs ???) sur la dernière piste « Oraklet i Kullabo ». Et tant d’autres choses...



Cet album est ainsi un trésor, un concentré de sentiments qui ne tombe pas dans le mièvre ou dans le dépressif pleurnicheur. Il résonne dans l’âme, et dans le cœur et me confirme que si les scènes française, norvégiennes, finlandaises, polonaises ou grecques ont toujours eu mon attention, c’est tout de même la suédoise qui parvient à fendre ma grosse carapace...

2020 - Nordvis Produktion Black Metal Dépressif notes Chroniqueur : 9.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 10/10

plus d'infos sur Grift

Black Metal Dépressif - 2011 - Suède

nouveaute A paraître le 20 Mars 2020

écoutez Skimmertid

vidéos Skimmertid

Grift

Extrait de "Budet"

tracklist 01. Barn av ingenmansland 02. Skimmertid 03. Ödets bortbytingar 04. Väckelsebygd 05. Vita arkiv 06. Oraklet i Kullabo

Durée : 41:57

