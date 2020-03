Fange - Pudeur Chronique Pudeur





C’est désormais chose faite, comme l’appuie le nouveau libellé qu’on a directement envie d’apposer à Pudeur dès la première écoute. Industriel : voilà ce qui vient tout de suite en tête, lui et sa bardée d’images typiques, ses histoires de contagion, isolation, transformation, infection. Promis, je ne ferai ici pas de lien outrancier entre ce qui nous traverse toutes et tous actuellement et cette nouvelle sortie, bien que la tentation soit grande (pire / meilleur hasard du calendrier de l’année ?). Toujours est-il que les Bretons, à l’image de cette pochette signée par leur guitariste, embrassent désormais leur part mutante à pleines bises, délaissant – au premier abord – l’accroche pour mieux nous étouffer au fur et à mesure des écoutes.



Car on entre dans cet album avec l’impression que c’est lui qui nous pénètre, à grands coups de riffs et sons accumulés au point de ne pas savoir où donner de la tête au départ. Doté d’une production puissante et brouillonne ce qu’il faut, façon HM-2 passée au broyeur, Pudeur accule avec une méthode qui, dans la foule des noms qu’ils donnent envie de convoquer (Swans ; Zulawski ; Morbid Angel ; Cronenberg...), me fait surtout halluciner d’images d’un La Mouche et Rue Barbare, Tetsuo et Série noire, jusqu’à une voix et des paroles plus que névrosées faisant tourner dans ma tête des scénarios où, non, la grippe qui a atteint Patrick Dewaere n’est pas qu’une grippe.



Stop. Inutile d’aller plus loin dans les délires qu’inspire ce disque d’une richesse et d’une personnalité si grandes que l’on s’y perd. Surtout que, durant ces trente-neuf minutes, on est loin d’errer hors-sol : Pudeur, au-delà de son univers particulier, possède bien sa ration de moments qui percent, enculent et brisent, une fois que l’oreille s’est habituée. La guitare folle de « Cafard Céleste » ; les voix stridentes et entêtantes de « A Tombeaux Ouverts » ; les entremêlements à la Morbid Angel de « Génuflexion »... Faire un track-by-track des instants forts qui parcourent l’album est plus que possible mais c’est bien cette alliance entre fond et forme, cet enlisement pratiqué en nous maintenant fermement la tête pour être certain qu’on s’y noie totalement, qui marque sur la durée.



2020 - Throatruiner Records Industrial Death Metal / Sludge notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : (2) 8.5/10 Webzines : -

plus d'infos sur Fange

Industrial Death Metal / Sludge - 2013 - France

nouveaute A paraître le 24 Avril 2020

tracklist 01. Soleils Vaincus (04:42) 02. Cafard Céleste (03:57) 03. À Tombeaux Ouverts (03:02) 04. Génuflexion (07:40) 05. Croix De Paille (04:47) 06. À Blanc (06:21) 07. Dieux Gémissants (03:25) 08. Total Serpent (05:12)

Durée : 39 minutes 8 secondes

line up Benjamin Moreau / Guitare, Voix, Machines

Matthias Jungbluth / Voix

Antoine Perron / Basse, Voix

