Amnutseba - Emanatism Chronique Emanatism

AMNUTSEBA, c’est un nom que j’ai du mal à mémoriser malgré un nombre de lettres raisonnable. Il s’agit en fait d’une formation française, qui a décidé de ne pas mettre ses membres en avant. Le mystère est donc entier concernant le lineup même si ça sent les musiciens expérimentés. Difficile d’imaginer qu’il s’agit de l’œuvre de nouveaux venus même si c’est un premier album, car les compositions sont malines… percutantes, directes, sachant donner l’impression d’être improvisées alors que tout est à sa place idéale… Elles composent ainsi un album puissant et marquant.



Ce premier essai paraît chez Iron Bonehead Production, label allemand qui fête ses 25 ans d’existence et qui ne s’est jamais confiné dans un seul genre de metal. Egalement amateur de death, voire de thrash, ses formations de black évoluent elles aussi dans des branches différentes. Mais généralement le label aime ce qui est très froid, ou très chaud. Peu de formations qui brodent avec des paquets de mélodies inutiles, avec trop de sentiments légers. AMNUTSEBA ne déroge pas à la règle, et il nous fracasse le cervelet avec efficacité grâce à un black orthodoxe dissonant monstrueux. Il y avait longtemps que je n’avais pas été convaincu par ce genre de formations, et j’ai véritablement ressenti les frissons de l’angoisse qu’avaient pu procurer en leur temps DEATHSPELL OMEGA, BLUT AUS NORD, mais aussi LEVIATHAN.



C’est effectivement une plongée intégrale dans les tréfonds de l’âme noire qui est imposée durant 36 minutes. Tous les recoins sont visités et chacune des 5 pièces ne peut l’être que dans la douleur, car ses aspects glauques, malsains, terrifiants, se doivent d’être saisis pour en sortir, et pour passer à la suivante. On avance donc péniblement, en souffrant, en glissant, en chutant. Le chemin est parfois pentu et l’on se retrouve à dévaler les Ténèbres. Il est rare que l’on puisse avancer sans inquiétude,



L’album est fort parce qu’il agrippe l’auditeur comme ont su le faire les formations cultes citées plus haut. On peut lui reprocher de s’en rapprocher un peu trop, mais il me semble qu’il y a encore de la place dans nos oreilles pour accueillir ces Français, qui créent des ambiances démentes.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2020 - Iron Bonehead Productions Black Metal Orthodoxe Dissonant notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Amnutseba

Black Metal Orthodoxe Dissonant - 2017 - France

nouveaute A paraître le 27 Mars 2020

écoutez Dislumen

tracklist 01. Abstinence 02. Ungrund 03. . 04. Dislumen 05. Tabula

Durée : 36:12