Sarcofago - Crust Chronique Crust (Rééd.)

En ces temps de crise sanitaire, rien de tel qu’un petit plaisir coupable, directement issu des tréfonds de l’enfer : un vieil EP de Sarcofago, gentiment ressorti en vinyle et K7, presque 20 ans après sa création. Crust est en effet sorti initialement en 2000 avant que Greyhaze Records ne se décide à l’offrir de nouveau au die-hard fan du combo brésilien. Seul problème : Crust n’était pas son effort le plus fameux en 2000. Il ne l’est toujours pas en 2020.



Du haut de ses presque 12 minutes, il n’apporte en réjouissances guère plus que cette intro très Sepultura de Beneath the Remains, ces grattes thrasho-black proches de Beherit sur Sonic Images of the New Millennium Decay ou encore l’agression pure de Day of the Dead, qui pilonne comme en temps de guerre.



La voix – ou disons la chose qui sort de la gorge du chanteur – n’aide pas beaucoup une musique très thrash dans l’esprit, qui aurait pu se suffire à elle-même sans ce truc assez inutile qui l’accompagne. Le tout reste néanmoins largement acceptable sur 12 minutes, surtout que les titres sont courts et s’enchainent sans temps morts. Les riffs sont ultra punchy (F.O.M.B.M. (Fuck Off the Melodic Black Metal !)), blastés de A à Z et finalement le EP s’arrête avant même qu’on ait le temps de se remettre la tête à l’endroit.



Le son a été retravaillé, dans le sens d’une plus grande puissance (flagrant sur Crust).



Au final, l’amateur de vinyle y trouvera son compte même si l’on ne tient pas là le meilleur du combo brésilien.

2019 - Greyhaze Records Black metal / Thrash notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Sarcofago

Black / Thrash - 1985 † 2000 - Brésil

écoutez Ecoute intégrale

tracklist 01. Sonic Images of the New Millennium Decay 02. Day of the Dead 03. F.O.M.B.M. (Fuck Off the Melodic Black Metal!) 04. Crust

Durée : 11:40

parution 14 Juin 2019

voir aussi Sarcofago

Die Hard (Compil.)

2016 - Greyhaze Records

