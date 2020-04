Moongates Guardian - Cold Waters of Anduin Chronique Cold Waters of Anduin

« Eh Sakrifiss ! tu chroniques sûrement pas MOONGATES GUARDIAN un 1er avril pour rien, hein ! C’est parce que tu considères que c’est une blague ce groupe ? ».



Bah, pas tant que ça en fait, parce que je les suis depuis leurs débuts, ces satanés Russes. Depuis 2014. Et comme ils sortent un album par an, eh bien j’ai souvent l’occasion de penser à eux. À la base, c’est le fait que le groupe soit constitué des deux acolytes d’HOLDAAR qui m’a poussé à m’y intéresser. Depuis, HOLDAAR s’est renommé REGNAT HORRENDUM pour essayer de mettre fin à sa mauvaise réputation. Pour s’acheter une nouvelle virginité. MOONGATES GUARDIAN, par contre, n’en avait pas besoin parce qu’il est loin des thématiques et postures polémiques d’HOLDAAR. Ici, on est plongé dans le monde de Tolkien ! Ici, on est lancé sur le terrain musical de SUMMONING. Ici, on a des pochettes avec des aigles, des drakkars, des montagnes, la neige…



Les deux gros Russes assument leurs influences, à tel point qu’ils ne se contentent pas d’une reprise de leur groupe favori par-ci par-là, mais qu’ils ont sorti en 2016 un Summoned by Middle Earth – A tribute to Summining (Part I). Et leurs compositions sont clairement des hommages à leur idole. « Hommages » ? « Influences », « copie » ou carrément « plagiat » selon les auditeurs. C’est vrai que sur ce 8ème album, l’oreille sera carrément choquée à l’écoute de « To Rivendell ! », au moins. Parce que là les ressemblances sont trop grosses pour être vraies ! Mais ! Mais, il y a toujours la grosse voix ultra raclée d’Alexey qui donne quoi qu’il en soit une impression originale, une petite touche personnelle. J’avoue à nouveau que le mix entre musique épique et grosse voix velue fait son effet sur moi. Et que j’arrive à passer outre le vol de mélodies pour apprécier tout de même la formation.



Bon, ceci dit, il y a quand même de gros moments d’égarement sur ce nouvel album, des passages d’une naïveté honteuse. Ça tombe dans le cheap gênant... Trop de confiture tombée sur le Bontempi. Alors même si cela fait partie du concept, de l’envie de jouer avec le sucré très sucré, on tique. Comme on tique à chaque cliché qui apparaît tout du long de l’album : passage acoustique, chant féminin, chœurs enchanteurs, sample du style « I am... ARAGORN ». J’ai l’impression que la sauce prend moins que sur les premiers albums, sans savoir si c’est une baisse de niveau, ou juste que je commence à être gavé jusqu’au bec... Je ne dirais pas que c’est l’album de trop, je suis tout de même encore sensible à l’équilibre entre la douceur et la rugueur des musiciens, mais je ne suis pas complêtement transporté.



Notons juste qu’une reprise est à nouveau présente parmi les 9 pistes, et qu’il ne s’agit pas de SUMMONING. Nouvelle infidélité puisque MOONGATES GUARDIAN avait chanté du RUNNING WILD et du BLIND GUARDIAN par le passé ; c’est ici « Lady in Black », d’URIAH HEEP. Je ne me prononce pas, je ne suis pas assez connaisseur du groupe britannique...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE