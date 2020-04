Anhedonist / Spectral Voice - Abject Darkness ​/ ​Ineffable Winds Chronique Abject Darkness ​/ ​Ineffable Winds (Split 7")

Selon la base de données de Thrashocore nous avons chroniqué à ce jour pas moins de quatre-vingt dix références du label Dark Descent Records. Un score honorable qui pourtant ne nous a pas empêché de passer à côté de quelques sorties comme par exemple le seul et unique album d’Anhedonist paru en 2012. Huit ans plus tard, sans corriger le tir, nous allons enfin vous parler des Américains qui on pourtant passé l’arme à gauche depuis déjà six ans maintenant puisque ces derniers viennent donc de sortir à titre posthume un split en compagnie de leur compatriote très en vue de Spectral Voice.



Proposé sous la forme d’un 7’’ bleu ou noir, ce split propose un morceau par groupe et par face. Deux titres inédits pour une durée contenue de treize minutes et quarante secondes.



C’est Anhedonist qui ouvre le bal avec "Abject Darkness", un morceau enregistré durant l’hiver 2011 et qui à la base aurait du figurer sur un split EP en compagnie de Knelt Rote. Issu des sessions d’enregistrement durant lesquelles le groupe a couché sur bande les titres de Netherwards, "Abject Darkness" va pourtant opter pour une approche sensiblement différente ou devrais-je dire moins variée. En effet, du haut de ses six minutes, ce dernier va privilégier l’attaque à coup de séquences rapides et soutenues quasi systématiques là où les quatre titres de l’album se faisaient tout de même beaucoup plus nuancés avec notamment davantage de séquences plombées délivrant au passage leur lot d’ambiances particulièrement étouffantes. Ici, à l’exception de cette introduction qui cultive un certain sentiment d’inquiétude et de cette dernière séquence beaucoup plus pesante entamée à 4:46, le groupe américain y va plutôt franco, notamment à l’aide de blasts (1:03, 2:52, 3:14) ou de passages tout simplement plus appuyés (2:02). Le riffing suit également la même logique avec le plus clair du temps un jeu abrasif aux patterns infernaux, exécutés à toute berzingue et d’une manière pour le moins entêtante. Enfin, il y a le chant habité et varié de V.B. qui participe là encore à nourrir une atmosphère pesante et un brin dérangée. Bref, un ultime témoignage de haute-volée même s’il va souffrir quelque peu de la comparaison face à ce qui passe sur l’autre face



Spectral Voice signe en effet son retour le temps d’un nouveau morceau plutôt ambitieux et surtout particulièrement bien branlé. Car même si je n’ai jamais tari d’éloges au sujet du groupe de Denver, "Ineffable Winds" s’impose aisément comme l’un des meilleurs morceau composé par le groupe à ce jour. Pourtant, on ne peut pas dire que la formation ait changé quoi que ce soit à sa formule puisque l’on retrouve toujours ce fameux Death/Doom où se succèdent à l’aide de riffs toujours aussi bien sentis ces séquences plombées capables de faire bouffer aux auditeurs les pissenlits par la racine (1:56) et à l’inverse ces accélérations salvatrices toujours aussi soutenues (4:03). Ces dits passages sont toujours sublimés par ces mélodies froides, tordues et déglinguées (ce lead infernal entamé à 1:17 sur cette séquence au groove redoutable) évoquant toujours autant diSEMBOWELMENT ou Evoken. Alors qu’est-ce qui fait ici la différence ? Assurément le chant d’Eli Wendler désormais beaucoup plus varié (et assumé) qu’il ne l’a jamais été. Aussi celui qui nous avait habitué jusque-là à un growl profond et monocorde certes efficace mais aussi relativement convenu, à décidé aujourd’hui de revoir son approche. Si on trouvait pourtant déjà quelques cris terrifiants sur les précédentes réalisations du groupe, jamais ceux-ci n’ont occupé l’espace sonore comme ils le font sur "Ineffable Winds". Ce growl caverneux, s’il n’a heureusement pas disparu, occupe désormais une place moindre au profit d’une voix diabolique aux incarnations multiples (ce jeux de réponses qui va prendre place à 1:31). Impossible alors de ne pas faire de parallèle avec le premier album de Black Curse où cette voix complètement schizophrène va nourrir un sentiment d’angoisse et de malaise particulièrement intense.



Si le titre d’Anhedonist est donc effectivement très bon, celui de Spectral Voice lui damne pourtant aisément le pion. Entre ce riffing irréprochable, ce groove imparable, ces nuances rythmiques particulièrement tranchées et extrêmement jouissives (difficile de garder son calme lorsqu’arrive cette accélération folle à 4:03), cette voix infernale à vous glacer le sang et cette atmosphère malfaisante qui pue littéralement la mort, il paraît vain de vouloir lutter. Pourtant Anhedonist s’en sort haut la main mais c’est ici la face B qui l’emporte. En espérant maintenant que Spectral Voice soit capable de pondre un album de cet acabit mais connaissant les bougres derrière (quatre membres de Blood Incantation, un membre de Black Curse), je pense qu’il n’y a pas trop de souci à se faire. Achat obligatoire !

