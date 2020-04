Coma Wall / Undersmile - Wood & Wire Chronique Wood & Wire (Split 12")





Il est encore plus rare que cette narration se trouve dans un split, où deux artistes, malgré des liens de style entre eux, se contentent généralement d’offrir chacun un succédané de ce qu’ils font en solitaire. C’est pourtant le tour de force que parviendra à faire Undersmile, par deux fois.



Tout d’abord avec Wood & Wire, split qui, il faut bien le dire, n’en est pas vraiment un. En effet, Coma Wall est en vérité un projet parallèle réunissant la totalité des membres d’Undersmile, jouant une musique proche de leur formation principale avec des instruments acoustiques. Les Anglais poussent le vice jusqu’à reprendre une composition de l’EP A Sea of Dead Snakes avec « Cutter’s Choice » ! Il n’est donc pas étonnant que l’on rentre dans ces trois titres avec une aisance particulière, favorisée par ce rendu chaleureux et enjôleur donnant envie de s’y plonger directement. Une entrée charmante où tout paraît heureux en apparence, telle une chaude nuit d’un été se finissant que les instruments à corde, les voix séduisantes et sereines, personnifient. Calme, luxe et volupté.



Pourtant, rapidement, une impression d’étrangeté nous agrippe, une inquiétude qui ne parvient pas à désigner sa source, ni à se nommer. Une chose inconnue grouille quelque part. Dans les étoiles brillantes comme elles ne l’ont jamais été. Dans cette tâche qui habite le regard des compagnonnes nous emmenant au bord du fleuve. Dans cette odeur de pourriture qui louvoie derrière ce lourd climat. Dans cette terre meuble où l’on paraît s’enfoncer.



La vérité surgit d’elle-même, avec un naturel que l’on n’a pas vu venir. Coma Wall nous a assoupi de beauté simple et caressante, vénéneuse ; Undersmile monte tranquillement le ton pour mieux nous achever. Quelque part entre la crudité funèbre de Narwhal et la déliquescence des sens de



