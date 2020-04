Repression - Portals To Twisted Frailties Chronique Portals To Twisted Frailties (EP)

Formé en 2009 à Helsinki, je n’avais encore jamais entendu parler de Repression. Il faut dire qu’en onze ans de carrière (dont deux années durant lesquelles la formation a vraisemblablement cessé toute activité), le groupe est resté relativement discret avec seulement deux démos à son actif. La première sortie en 2012 sur Reinig Records, petite structure américaine qui a priori n’a rien sorti depuis 2013 et la seconde il y a quatre ans, d’abord en autoproduction avant que le label Caligari Records ne s’y intéresse et en propose une version physique quelques mois plus tard. Malgré la réputation de ce dernier, il aura toutefois fallu la sortie de ce EP début février sur Headsplit Records pour que je croise enfin le chemin des Finlandais.



Intitulé Portals To Twisted Frailties et sorti pour le moment au seul format cassette, ce dernier est illustré par l’Islandais Þorvaldur Guðni Sævarsson aka Skaðvaldur connu pour ses collaborations avec Coffin Rot, Misþyrming, Naðra, Nekro Drunkz, Ripped To Shred et quelques autres encore. Un artwork bien rétro qui outre une certaine ressemblance avec le Tempo Of The Damned d’Exodus, retranscrit assez bien l’esprit des sorties Death ou Thrash de la fin des années 80 et du début des années 90.



Et ça tombe bien car c’est justement le crédo qu’a choisi Repression pour s’exprimer. Après des débuts tournés vers un Thrash particulièrement musclé évoquant notamment la scène allemande ou sud-américaine (de Kreator à Sepultura), le groupe finlandais a revu sa copie à l’issu de son hiatus et ainsi injecté une bonne grosse dose de Death Metal à sa formule. Toujours dans un esprit résolument old school, Repression va ici corser le ton, notamment grâce à une section rythmique loin d’être feignante. Si l’on retrouve ces séquences de tchouka-tchouka entrainantes, ce riffing tout en shreds, ces hammer blasts plus ou moins soutenus et un certain sens du groove particulièrement redoutable (cette entame à la sauce Demolition Hammer sur le très efficace "Depraved Existence"), Repression n’hésite pas à y insuffler désormais quelques rasades de blasts bien senties. De jolis coups de pression qui vont apporter une énergie supplémentaire ainsi qu’une pointe de brutalité forcément appréciable comme l’atteste par exemple cette séquence débutée à 3:23 sur l’excellent "Ritus Emundabit", cette double pédale particulièrement volontaire sur "Depraved Existence" ou bien encore cette salve punitive entendue à 2:13 sur "Grave Future". Cependant, il n’y a pas que sur la section rythmique que se joue cette transformation. On pourrait également évoquer ce riffing plus sombre et menaçant, ces quelques passages mid-tempo apportant un peu de nuances ou bien encore ce chant plus profond et un poil moins arraché que par le passé.



Pour autant, les Finlandais n’ont pas du tout renié ou même délaissé leurs influences, bien au contraire. Celles-ci se sont même affinées à en juger par la qualité des solos qui rappellent les grandes heures du Thrash de la fin des années 80. Si vous êtes du genre à apprécier l’exercice, difficile alors de rester de marbre face à celui de "Ritus Emundabit" entamé à 4:34 et dont le feeling ne devrait pas manquer de vous hérisser le poil (en plus d’instaurer une ambiance sinistre) ou bien encore ceux de "Depraved Existence" peut-être moins ambitieux que leur prédécesseur mais non moins inspirés (à 1:08, 3:21 et 4:09). Chères à ces productions Thrash des années 80, on appréciera également ces longues entames instrumentales (celles de "Ritus Emundabit", "Depraved Existence" ou "(On The) Wings Of Torment") qui servent généralement à planter le décor et ainsi démontrer en l’espace d’une minute/une minute trente toute l’étendue des capacités de Repression. Enfin il y a bien sur cette production plutôt sèche avec notamment des guitares abrasives et une batterie pour le moins décharnée qui confèrent à l’ensemble un coté extrêmement direct, idéal pour ce genre de Death/Thrash vindicatif et dépouillé et on ne peut plus immédiat.



Quatre ans après une deuxième démo passée relativement inaperçue, Repression signe un retour pas forcément très remarqué (qui ici avait déjà entendu parler des Finlandais ?) mais en tout cas fort convaincant pour quiconque apprécie ce genre de douceurs Death/Thrash typiques de la fin des années 80 et du début des années 90. Si on repassera pour ce qui est de l’originalité et de la personnalité, on restera pour tout le reste : la qualité des riffs, les solos impeccables, les compositions dynamiques et l’atmosphère sombre et abrasive. Personnellement, ça me va évidemment très bien.

2020 - Headsplit Records Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Repression

Death Metal - 2009 - Finlande

écoutez Intro

Ritus Emundabit

Depraved Existence

Grave Future

(On The) Wings of Torment

tracklist 01. Intro (00:56) 02. Ritus Emundabit (06:02) 03. Depraved Existence (05:21) 04. Grave Future (06:33) 05. (On The) Wings Of Torment (06:35)

Durée : 25:27

line up Jari Filppu / Chant, Basse

Jani Simelius / Guitare

Rasmus Rautiainen / Guitare

Joni Jaakkola / Batterie

parution 5 Février 2020

