J’ai rappelé il y a peu, à un mécontent de ma note donnée au nouvel album de MYRKUR, que celle-ci n’était pas une indication qualitative mais un indice d’intérêt de ma part envers une œuvre. Ainsi si j’ai mis 3/10, cela ne signifie pas que cet album est une sombre merde, mais qu’il ne me convient pas et que je ne risque pas de le réécouter de sitôt.



De même, je pose un 8/10 à Wrath of Wraths de ENEPSIGOS alors que cet album est bigrement et terriblement bon et aurait pu avoir plus si j’étais plus souvent dans l’esprit qu’il libère. Démoniaque ! Terrifiant ! Maléfique ! Des descriptions qui habituelllement me font penser à MAYHEM. Chimera, Esoteric Warfare, Ordo Ad Chao sont ainsi : des représentations musicales d’Enfers putrides, sans concessions et sans une once de beauté. Wrath of Wraths a ces qualités, et elles sont véritablement portées à leurs sommets.



Le groupe est considéré comme norvégien mais à la base il a été créé par le Norvégien V.I.T.H.R., chanteur de NORDJEVEL, SVARTELDER et DOEDSVANGR, et par le batteur italien culte : Gionata Potenti, alias Omega ou Thorns selon ses projets. Ce batteur a joué pour BLUT AUS NORD, ACHERONTAS, PURE, AD HOMINEM, DEATHROW, GLORIOR BELLI, ENTHRONED et beaucoup d’autres encore ! Il rajoute donc ENEPSIGOS à sa collection, groupe qui avait déjà sorti un album en 2017 chez le label français Drakkar Productions. Celui-ci s’appelait Plague of Plagues ! C’est un détail, mais j’aime quand les groupes ont ce genre d’idées, qui forment une personnalité. L’idée de garder un lien d’album en album est intéressante. Plague of Plagues, et maintenant Wrath of Wraths !



ENEPSIGOS n’est plus chez Drakkar mais il reste chez des Français et c’est cette fois Osmose qui est tombé sous le charme. 6 pistes ont été réalisées et elles totalisent 44 minutes de haine et de destruction totales. Je parlais de MAYHEM tout à l’heure, mais on retrouve aussi des touches qui vont rappeler d’autres formations maléfiques. C’est peut-être la batterie qui m’y a fait penser, mais BLUT AUS NORD m’est venu à l’esprit, comme aussi DEATHSPELL OMEGA ou AOSOTH. La pochette de Wrath of Wraths est d’ailleurs un méfait de l’Américain Benjamin A. Vierling, à qui l’on doit le visuel de IV et V d’AOSOTH, de plusieurs sorties de NIGHTBRINGER ou encore PROFANATICA et WEAPON. Et c’est bien malheureux, mais je n’aime pas le style du monsieur. En fait, je suis assez exigeant avec les pochettes faites en dessins, car elles me semblent souvent infantiliser l’œuvre. Je ne dis pas que je déteste toutes les pochettes dessinées, mais là, en l’occurence, je visualise trop l’homme derrière ses pinceaux : « Oh la la, j’ai fait un sacré dessin bien démoniaque ! ».



La musique proposée sur cette galette est pour moi bien plus puissante que ce dessin. Surpuissants même sont ces morceaux. Les trois dernières minutes de « Seventh Seal » sont une vraie dinguerie. C’est la lacher de tous les maux du monde, ce sont tous les excréments empoisonnés et acides de Satan balancés dans la face du monde. Et là où ENEPSIGOS est encore plus malin, c’est qu’il place des toutes petites lucarnes de lumière. Minuscules dans l’épaisseur des Ténèbres. Un sample militaire dans « Water and Flesh », des choeurs en plein milieu de « Cups of Anger » qui rappelle évidemment le légendaire « Carnal Malefactor » de DEATHSPELL OMEGA.



L’apocalypse est totale sur cet album, et à moins de ne pas être prêt pour la fin du monde, il faut vite se ruer dessus et en faire la bande son de ses derniers jours.

2020 - Osmose Productions Black Metal Apocalyptique notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : (1) 8.5/10 Webzines : (1) 8/10

tracklist 01. Shields of Faith 02. Confess 03. Seventh Seal 04. The Whore Is the Temple 05. Cups of Anger 06. Water and Flesh

