Cependant si on reste sur une trame classique pour le combo musicalement c’est beaucoup plus basé sur la vitesse et le tabassage, celui-ci ayant mis en valeur ses influences Doom progressivement sur ces deux opus. Il n’est donc pas étonnant que « Burial Rites » soit particulièrement dépouillé et sans concessions, vu que ça reste en mode accéléré pendant toute sa durée et voit le frappeur alterner les patterns joués à fond, et les riffs remuants d’où émerge un solo déchiré, renforçant de fait ce sentiment d’urgence. Car c’est bien ce qui marque ici, on a l’impression que les gars ont enregistré leurs compos quasiment dans la foulée de leur écriture, voulant juste tout détruire sur leur passage, preuve en est avec « Dormant Cadavers » où ça fracasse quasiment en continu. Mais là où le titre de clôture était le plus primitif de ce format court, là les Teutons semblent vouloir épaissir leur son et le densifier de façon significative, car au milieu des déferlantes on y retrouve des passages bien plus lourds et massifs propices au headbanging, où le côté rampant amène une densité bienvenue. Celle-ci trouve son apogée sur « Vast Crypts » qui ouvre les hostilités de la meilleure des manières, et où l’homogénéité est de mise entre vitesse et lourdeur, aidée en cela par une production grassouillette et putride au possible, où la sensation d’humidité ne faiblit à aucun instant.



