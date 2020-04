Nerve Saw - Peril Chronique Peril

Toujours à l’affût de nouveaux noms de qualité Testimony Records continue de tracer sa route au sein des nouveaux labels incontournables et qualitatifs, et une fois de plus il a eu le nez creux avec ce coup-ci NERVE SAW qui va trouver facilement sa place parmi les excellents combos présents sur son catalogue. Venant tout droit de Finlande et encore inconnu au bataillon il n’est pourtant pas né de la dernière pluie vu qu’il fête cette année ses dix ans d’existence, période jalonnée de coups durs et d’une mise à l’arrêt indéterminée. Créé à l’origine comme un projet solo par le frontman de SADISTIK FOREST (et ancien HOODED MENACE) afin de combiner son amour pour le Punk et le Death à l’ancienne, celui-ci a dès l’année suivante enregistré un premier EP qui hélas restera dans les cartons jusqu’en 2017, moment où Old Skull Productions le récupéra et le publia dans la foulée. Devenu depuis un groupe à part entière sous la forme d’un trio il passe aujourd’hui le cap du long-format, et confirme largement les promesses entrevues auparavant, avec une musique simple où l’entrain et la vitesse prédominent sur tout le reste. Les amateurs d’écriture recherchée et de technique de malade en seront pour leurs frais vu qu’ici tout y est réduit à sa plus simple expression, entre compositions expéditives qui ne traînent pas en longueur et plans instrumentaux rudimentaires, il ne faut donc pas s’attendre à quelquechose de raffiné. Mais cela n’est pas le but de ce disque qui en à peine une demi-heure va montrer suffisamment de qualités et d’homogénéité, pour mettre une pêche d’enfer à l’auditeur et lui donner envie d’y revenir suffisamment fréquemment.



Car dès le démarrage de « A Fool » les points vont être mis sur les i vu que ça va être particulièrement remuant et presque dansant, via un riffing punkisant et un rythme global enlevé calé sur un mid-tempo basique et hyper efficace, d’où émerge une basse vrombissante qui écrase tout sur son passage. Celle-ci nous renvoie en effet aux grandes heures du Swedeath de par son côté grassouillet et dégoulinant de partout, même quand la vitesse se fait moins présente comme sur « Life Goes On…Not » qui s’enchaîne juste derrière. Basé sur des influences Doom il se fait plus sombre avant ensuite de trouver la bonne fréquence et de monter progressivement en pression, histoire d’offrir plus de variété et de densité, le tout avec toujours cette invitation au headbanging des plus autoritaire. Ce point va d’ailleurs être présente de façon quasiment constante sur toute cette galette, et ce même quant à l’instar du bridé (et étouffant) « Wolves Of The 80’s » l’ensemble reste basé sur un tempo très lent, mais toujours accrocheur comme il faut. Conservant leur feeling et leur puissance sans discontinuer les trois acolytes y rajoutent même quelques relents épiques et guerrier à souhait, comme sur « The Red Line » et « Last Verse For The Buried » où l’ombre du AMON AMARTH des origines n’est jamais très loin (et ajoute un vrai supplément d’âme et de variété). Et quand ça n’est pas le son de Johan Hegg qui retentit c’est carrément celui de Lemmy Kilmister que l’on entend sur « The Eye Of The Golem » où l’introduction menée par le bassiste fait penser à nombre de tubes des regrettés Britanniques, avant que la suite ne se maintienne calée à toute vapeur.



Autant dire que ces trente-deux minutes remplies de bonne humeur et menées tambour battant défilent sans coup férir et mettent une sacrée branlée à nombre de vétérans (notamment Suédois), et ce même si le pantouflard et trop long « Empty Heart » vient légèrement casser la dynamique (sans pour autant l’arrêter). Du coup ça serait faire la fine bouche que de ne pas apprécier cette livraison impeccable qui malgré un côté interchangeable d’une plage à l’autre ne baisse sa garde qu’en de rares moments, suintant de graisse par tous les pores et groovesque de bout en bout. Avec sa simplicité, son entrain contagieux et communicatif cette coup d’éclat des Finnois se déguste tranquillement sans avoir besoin de se triturer la tête dans tous les sens, celle-ci permettant surtout de se la vider. Bref c’est typiquement le genre de disque qui ressortira de temps en temps de son étagère, sans forcément marquer les esprits sur la longueur, mais qui a néanmoins suffisamment d’atouts pour permettre de relâcher la pression et ainsi se faire du bien, ce qui est toujours très appréciable en toutes circonstances, et permet de se faire un trip nostalgique toujours sympathique à l’heure actuelle.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE