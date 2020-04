Pearl Jam - No Code Chronique No Code





Sorti en 1996, No Code est le quatrième album de Pearl Jam et le premier sur lequel figure de bout en bout le batteur Jack Irons qui, rappelez-vous, avait intégré les rangs de la formation deux ans auparavant, lors des dernières sessions d’enregistrement de No Code, il y a quelques années seulement lorsque je me suis rappelé qu’il y avait eu d’autres albums après la sainte trilogie et qu’il serait peut-être temps de s’y intéresser...



Enregistré entre Chicago, la Nouvelle-Orléans et Seattle sur une période s’étalant de juillet 1995 à mai 1996, No Code signe la quatrième collaboration consécutive entre Pearl Jam et le producteur Brendan O’Brien (il faut en effet y ajouter l’aventure Mirrorball). Quelque peu tendue dans les premiers temps à cause, une fois encore, de la main mise d’Eddie Vedder sur le processus créatif et d’un planning toujours aussi chargé et fatiguant, l’atmosphère entre les membres du groupes finira malgré tout par s’apaiser au fil du temps et des sessions. À l’image de ses deux prédécesseurs, No Code va très vite se hisser au sommet des charts US. Un enthousiasme toujours vivace mais cette fois-ci de très courte durée puisqu’il finira par en dégringoler très rapidement. Ce désaveu d’une grande partie du public, on le doit à une réception des plus mitigées et à l’amorce d’une période annonçant le déclin d’une scène ayant quelque peu implosé depuis la mort de Kurt Cobain (la même année Alice In Chains va entrer en hiatus alors que Soundgarden se séparera à l’issu du pourtant très bon Down On The Upside).



Proposé à travers un artwork original composé de 156 Polaroïds représentant des clichés plus ou moins "random" (Wikipedia m’apprend tout de même qu’on y trouve l’oeil de Dennis Rodman ou le pied enflé d’Eddie Vedder après s’être fait piquer par une raie), Pearl Jam a une fois de plus fait du bon boulot en matière de packaging. En effet, si les dernières rééditions de l’album ne sont pas aussi intéressantes, celles de 1996 proposent à l’intérieur 9 vrais/faux Polaroids derrière lesquels sont inscrits pour chacun les paroles de l’une des treize chansons de l’album. Un déséquilibre mathématique qui obligera le fan hardcore ou aux bourses bien remplies à collecter au moins deux exemplaires pour espérer avoir chez lui toutes les paroles (il existe a priori 4 sets d’images différentes baptisés "C", "O", "D" et "E").



Moins sombre et torturé que son prédécesseur, No Code lui emboîte pourtant le pas, notamment dans cette approche peut-être encore un peu plus dépouillée (riffs relativement simples, solos une fois encore aux abonnés absents, structure somme toute assez classique...), cette production toujours très abrasive (en tout cas pour un album de cet acabit promis à s’écouler à quelques millions d’exemplaires) et aux influences Folk/Americana plus présentes que jamais. Sur ce dernier point, rappelons d’ailleurs à toutes fins utiles qu’en 1995 Pearl Jam était invité par Neil Young a enregistré en sa compagnie (à Seattle et sous la houlette du désormais inévitable Brendan O’Brien) son vingt-et-unième album, l’excellent Mirrorball. Rien d’étonnant donc à ce que la musique de Pearl Jam s’en trouve quelque peu chamboulée même si le groupe n’a jamais caché son intérêt pour cette musique en général et pour Neil Young en particulier.

On comprend alors un peu mieux pourquoi ce quatrième album avec ce coté assurément un peu plus pantouflard et Rock à papa a pu en décevoir un paquet à l’époque. Il faut dire aussi que le groupe s’est probablement tiré volontairement une balle dans le pied en sortant en guise de premier single le titre "Who You Are", une ballade tranquille, tout en douceur et qui au-delà de sentir bon la fin de l’été, brille également par des guitares particulièrement timorées. Pourtant, il faut bien reconnaître à ce No Code une certaine richesse ainsi qu’une diversité pour le moins rafraichissante. Car derrière ces morceaux en apparence formatés pour le grand public (entre trois et quatre minutes par titre, construit autour d’un schéma couplet/refrain quasi-systématique), on trouve comme toujours avec Pearl Jam tout un tas de choses réjouissantes si l’on est bien entendu en mesure d’accepter l’idée que le groupe à tout simplement changé.

Album de transition marquant la fin d’une période particulièrement faste pour tous ces groupes mais aussi pour le public qui pendant ces cinq/six années n’a pas su où donner de la tête, No Code va marquer le début d’un renouveau pour Pearl Jam désormais libéré de toute cette pression médiatique et de ces attentes oppressantes. Alors qu’en 1996 le Grunge se meurt à petit feu, la presse et le public vont effectivement se tourner petit à petit vers cette nouvelle sensation musicale, le Neo Metal, laissant ainsi de côté ces groupes qu’ils ont pourtant portés aux nues il y a encore deux ou trois ans. C’est pourquoi, sans forcément aller jusqu’à parler de traversée du désert, la suite ne sera plus jamais la même pour Pearl Jam qui possède pourtant l’une des fanbase les plus solides et impressionnantes qui soit (capable de suivre le groupe à l’étranger sur une tournée entière, passant son temps à échanger sur les forums de discussions et autres groupes Facebook, à la recherche du moindre petit souvenir...). Décrié par beaucoup lors de sa sortie, No Code s’avère pourtant être un excellent album. Plus facile d’accès qu’un Vitalogy parfois un poil trop expérimental, il en conserve pourtant les principales caractéristiques, offrant pour la postérité (l’album n’a pas pris une seule ride) un Rock dépouillé, naturel et authentique révélant peut-être encore plus ouvertement toutes ces influences ayant nourrit Eddie Vedder, Jeff Ament, Stone Gossard, Mike McCready et Jack Irons. Sous-estimé par bon nombre de gens (moi le premier pendant près de vingt ans), ce quatrième album mérite pourtant que l’on s’y intéresse, même si vous êtes de ceux qui ne jurent que par les trois premiers albums du groupe.

1996 - Epic Records Grunge notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (4) 7.67/10

plus d'infos sur Pearl Jam

Grunge - 1990 - Etats-Unis

tracklist 01. Sometimes (02:40) 02. Hail, Hail (03:41) 03. Who You Are (03:50) 04. In My Tree (03:59) 05. Smile (03:52) 06. Off He Goes (06:02) 07. Habit (03:35) 08. Red Mosquito (04:03) 09. Lukin (01:02) 10. Present Tense (05:46) 11. Mankind (03:28) 12. I'm Open (02:57) 13. Around the Bend (04:35)

Durée : 49:37

line up Eddie Vedder / Chant

Mike McCready / Guitare

Stone Gossard / Guitare

Jeff Ament / Basse

Jack Irons / Batterie

parution 27 Août 1996

thrashothèque 1 personne possède cet album

