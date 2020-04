Necrobiosis - The Pile Of Decayed Entrails Chronique The Pile Of Decayed Entrails (Compil.)

Des groupes appelés Necrobiosis sur Metal Archives il y en existe cinq qui ont aujourd’hui tous splitté ou alors changé de nom. Parmi eux, on trouve le Necrobiosis finlandais ayant exercé ses activités entre 1991 et 1994. Trois années seulement durant lesquelles le groupe aura sorti une démo et un split en compagnie des Hongrois d'Intense Agonizing. Cette maigre discographie dont la portée fût bien évidemment des plus limitées est ici regroupée sous la forme d’une compilation intitulée The Pile Of Decayed Entrails (du nom de l’unique démo du groupe parue en 1993). Sortie en 2011 sur Ed Nekron Records, un obscur label grec qui n’en a proposé à l’époque qu’une version LP, celle-ci a été éditée l’année dernière aux formats CD et cassette par l’incontournable label américain Headsplit Records.



Au programme de cette compilation, les huit titres de la démo The Pile Of Decayed Entrails, les quatre titres du split en compagnie d’Intense Agonizing et pour terminer cinq morceaux live enregistrés en 1993 et restés inédits jusqu’à la sortie de cette compilation en 2011. Soit un total de dix-sept titres pour un programme finalement assez chargé qui occupera l’auditeur pendant près de quarante minutes.



Comme certains de ses compatriotes à la même époque (Xysma, Pakeni, Obfuscation...), Necrobiosis s’est intéressé au mélange des genres, piochant ce qui pouvait l’intéresser dans des styles tels que le Death Metal et le Grindcore pour un résultat quelque peu calqué sur celui des grands patrons de la catégorie, les Anglais de Carcass et Napalm Death. On laissera donc de côté toute notion d’originalité pour se concentrer uniquement sur l’efficacité et l’atmosphère. La base pour n’importe quel album de Death/Grind digne de ce nom.



Tout d’abord, si la qualité de la production n’est bien entendu pas identique entre chaque enregistrement, elle reste dans l’ensemble de très bonne facture. Celle de la démo The Pile Of Decayed Entrails n’a par exemple pas à rougir outre-mesure même si elle porte évidemment quelques stigmates de son époque, notamment ce son âpre et plutôt dense qui rappelle beaucoup le Napalm Death de From Enslavement To Obliteration. La production sur les titres du split se fait quant à elle sensiblement plus cradingue et lointaine, conférant à ces quelques morceaux un côté un poil plus bancal tout en restant encore aujourd’hui fort à propos (toujours du côté de Napalm Death, on pourrait évoquer la production de l’excellent EP Mentally Murdered). Enfin, si ce n’est pas vraiment une surprise, le son sur les quelques titres live qui clôturent cette compilation n’a évidemment rien d’exceptionnel. Mais à vrai dire, comment aurait-il pu en être autrement de la part d’un groupe finlandais connu seulement de quelques clampins et dont le plus gros concert de sa carrière à dû se jouer dans une quelconque maison de quartier ? C’était perdu d’avance...

Musicalement, on l’a vu, Necrobiosis n’a rien de bien nouveau à proposer. Sa formule, très proche de celle d’un Carcass (jusqu’aux titres particulièrement imagés) ou d’un Napalm Death, va donc se concentrer sur l’attaque à coup d’hymnes Death/Grind menés pied au plancher, la gerbe aux lèvres... On retrouve donc à peu près tout ce qui se doit de figurer sur un disque de ce genre à commencer par ces salves de blasts, brèves mais soutenues, permettant de mettre en exergue toutes ces séquences de d-beat et de tchouka-tchouka hérités de la scène Punk ainsi que ces nombreux passages mid-tempos dont le groove assez redoutable n’est pas sans faire écho à celui de Barney et sa bande. Côté riffs, le chanteur/guitariste Pasi Kuronen tricote dans l’urgence la plus totale des patterns relativement simples mais qui ont au moins pour eux une efficacité indéniable. Certes, ces derniers n’ont pas la portée qu’on pu avoir les riffs imaginés par des groupes comme Repulsion, Napalm Death ou Carcass mais il y a tout de même largement de quoi prendre son pied sur ces riffs à trois notes passés à la moulinette Death/Grind (je vous mets au défis de ne pas vous mettre à gigoter sur des titres tels que "Suffering From Constipation", "Discontinuous Organ Inside The Rectum", "Uncharitable Pain In Gums", "Sickly Cadaver Eating & Cannibalism In Gloomy Tomb", "The Prisoner Of Insanity" ou "My Morbid Mind"). Si la basse saturée et le growl grave et rugueux à la Barney Greenway finiront de cocher les cases d’un cahier des charges respecté à la lettre, on notera tout de même que Necrobiosis a su insuffler une touche typiquement finlandaise à sa recette en y apportant, par pincées brèves mais bien senties, un soupçon de mélodie ("Slashed Victim Of Senseless Murder" à 1:31, la guitare acoustique de "Sickly Cadaver Eating & Cannibalism In Gloomy Tomb" à 1:20, "A Painful End For Curiosity" à 1:44, le passage en spoken word de "The Prisoner Of Insanity" ou cette conclusion instrumentale qu’est le bien nommé "Ending").

Quant aux quelques morceaux live, s’ils permettent de témoigner de l’activité de Necrobiosis sur scène, ces derniers présentent forcément un poil moins d’intérêt que les versions studios présentées ici (notamment à cause d'un son assez médiocre et fluctuant. On retiendra donc surtout les deux reprises de Terrorizer et Napalm Death exécutées avec ce côté foutraque et explosif inhérent à une certaine jeunesse.



Cette compilation, témoignage d’un passé aujourd’hui révolu, ne devrait donc pas manquer d’interpeller tous les amateurs de Death/Grind en quête de pépites oubliées. Alors non, Necrobiosis n’est clairement pas au niveau des quelques groupes cités ici en guise d’influences, toutefois cela n’empêche pas que les morceaux proposés par les Finlandais durant leur courte période d’activité restent tout à fait dignes d’intérêt, notamment pour l’amateur éclairé. Si vous êtes un gros client du Napalm Death des premières années, je ne saurais donc trop vous conseiller d’y jeter une oreille et pourquoi pas les deux.

2011 - Ek Nekron Records

2019 - Headsplit Records Death Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Necrobiosis

Death Metal - 1991 - Finlande

formats Vinyl / 2011 - Ek Nekron Records

CD, K7 / 2019 - Headsplit Records

tracklist 01. Suffering From Constipation (02:30) 02. Slashed Victim Of Senseless Murder (02:06) 03. Discontinuous Organ Inside the Rectum (02:28) 04. Lovely Meal Of Human Remains (02:33) 05. Uncharitable Pain In Gums (02:04) 06. Sickly Cadaver Eating & Cannibalism In Gloomy Tomb (03:08) 07. Butchery By The Lunatic Sleepwalker (02:27) 08. Prematurely Vomiting Foetus (02:31) 09. A Painful End For Curiosity (02:49) 10. The Prisoner Of Insanity (03:05) 11. My Morbid Mind (02:04) 12. Ending (00:53) 13. Butchery By The Lunatic Sleepwalker (Live) (02:37) 14. Fear of Napalm (Terrorizer Cover) (Live) (03:05) 15. The Kill (Napalm Death Cover) (Live) (00:33) 16. Affection Of Demented (Live) (02:04) 17. Lovely Meal Of Human Remains (Live) (02:39)

Durée : 39:36

line up Petri Poskiparta / Chant

Pasi Kuronen / Guitare, Chant

Pasi Bunda / Basse

Jarmo Ylinikka / Batterie

parution 6 Avril 2011

thrashothèque 1 personne possède cet album

