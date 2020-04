Morbid Scum - s/t Chronique s/t (Démo)

La nuit, les lumières ternes des réverbères

Éclairent les artères de la ville morte.

Les néons criards et vulgaires

Accrochent les yeux sans vie.

Les carcasses déambules, mornes,

Emplies d'artifices et de vices.



Des amas de chairs et de sang

Desséchés jusqu'à la moelle,

Vidés de toute conscience,

Gavés d'illusions.

Cherchant du réconfort dans les substances,

Cherchant la voie dans la dépravation.



Doom ! Doom ! Doom !

Des vendus à la chaîne.

Doom ! Doom ! Doom !



Esclaves dociles et rampants,

Suivant le rythme frénétique,

Laissant derrière eux leur sinistre passé

Pour courir vers un funeste futur.

Obstination obscure.

Aveuglement perpétuel.



Toujours connectés,

Des décharges sur pieds,

À se rouler dans l'urine de junkies.

Perdus à jamais.

Détruisez ce que vous avez été.

Détruisez ce que vous êtes.

L'Avenir appartient aux larves.



Gloria in excelsis Nausea !

Gloria in excelsis Nausea !

2019 - Autoproduction Death Metal / Crust Punk notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Morbid Scum

Death Metal / Crust Punk - 2017 - France

formats Digital, K7 / 2019 - Autoproduction

écoutez Addiction

Mental Colonisation

Condemned

tracklist 01. Addiction 02. Mental Colonisation 03. Condemned

Durée : 13 minutes

line up Léo / Basse

Élisa / Vocaux et Batterie

Thomas / Vocaux et Guitares

parution 1 Janvier 2019