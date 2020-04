Malist - To Mantle the Rising Sun Chronique To Mantle the Rising Sun

MALIST et j’étais particulièrement dithyrambique. Je distribuais les bravos, et partageais mon enthousiasme à grands renforts de superlatifs flatteurs. Je vais faire court mais ce second album mérite tout autant de belles louanges. Et pourtant la note est plus sévère. Un point en moins !? 8.5 pour



Cet album est tout aussi ensorceleur que son prédécesseur. Le black metal y est toujours très mélodique, très mélodieux, avec de nombreuses caresses tout du long des 48 minutes. Ah oui, c’est du black metal, mais qui se veut le plus fluide possible pour que l’auditeur ait l’impression d’être à la proue d’un drakkar, le poing levé et le front haut, fier et fort dans la tempête nocturne. C’est l’image qui apparaît quand j’écoute n’importe lequel des 7 morceaux. Du black metal qui rend à la fois puissant et majestueux.



Mais ce qui marque le plus, c’est sûrement l’impression de déjà connaître ces morceaux. Ils nous semblent tout de suite très familiers, comme si les mélodies étaient ancrées déjà en nous et que MALIST ne faisait que creuser en nous pour les faire éclore. C’est qu’il y a de l’évidence dans les compositions. Peu de surprises finalement, mais l’impression que tout est à sa place pour nous transporter, pour nous plaire, pour nous convaincre. Du coup, c’est du tout bon !



Oui, c’est vraiment ultra plaisant, presque irréprochable. Et j’avoue adorer les riffs, les atmosphères, les breaks et la force du chant impassible. Mais cette fois-ci, je sais. Je sais ! Je sais que dans deux mois je ne l’écouterai plus. Le précédent m’a fait la même chose, je l’ai écouté beaucoup à sa sortie, et j’étais même persuadé que j’allais le mettre dans mon top annuel, mais finalement, j’ai eu beau le réécouter en fin d’année, il ne faisait que me rappeler les souvenirs de l’époque où je l’avais chroniqué. Je le trouvais moins bon parce qu’il avait fait son temps. Et là, je sens déjà qu’il va se passer la même chose. C’est un album du moment, pas un album qui reste finalement toute l’année. On l’oublie peu à peu en fait. Mais on continue de le remercier pour les sensations qu’il a su nous apporter !



Donc cet album a 7.5, mais si c’est l’instantané qui compte, ou l’instantané qui suffit, il peut avoir son point en plus ! Il y a un peu plus d’un an, je chroniquais le premier album du Russe deet j’étais particulièrement dithyrambique. Je distribuais les bravos, et partageais mon enthousiasme à grands renforts de superlatifs flatteurs. Je vais faire court mais ce second album mérite tout autant de belles louanges. Et pourtant la note est plus sévère. Un point en moins !? 8.5 pour In the Catacombs of Time et ici un petit et sévère 7.5 ! Pourquoi ? Parce qu’on ne m’aura plus ! Je ne cèderai plus au plaisir soudain, aux chants des sirènes !!!Cet album est tout aussi ensorceleur que son prédécesseur. Le black metal y est toujours très mélodique, très mélodieux, avec de nombreuses caresses tout du long des 48 minutes. Ah oui, c’est du black metal, mais qui se veut le plus fluide possible pour que l’auditeur ait l’impression d’être à la proue d’un drakkar, le poing levé et le front haut, fier et fort dans la tempête nocturne. C’est l’image qui apparaît quand j’écoute n’importe lequel des 7 morceaux. Du black metal qui rend à la fois puissant et majestueux.Mais ce qui marque le plus, c’est sûrement l’impression de déjà connaître ces morceaux. Ils nous semblent tout de suite très familiers, comme si les mélodies étaient ancrées déjà en nous et quene faisait que creuser en nous pour les faire éclore. C’est qu’il y a de l’évidence dans les compositions. Peu de surprises finalement, mais l’impression que tout est à sa place pour nous transporter, pour nous plaire, pour nous convaincre. Du coup, c’est du tout bon !Oui, c’est vraiment ultra plaisant, presque irréprochable. Et j’avoue adorer les riffs, les atmosphères, les breaks et la force du chant impassible. Mais cette fois-ci, je sais. Je sais ! Je sais que dans deux mois je ne l’écouterai plus. Le précédent m’a fait la même chose, je l’ai écouté beaucoup à sa sortie, et j’étais même persuadé que j’allais le mettre dans mon top annuel, mais finalement, j’ai eu beau le réécouter en fin d’année, il ne faisait que me rappeler les souvenirs de l’époque où je l’avais chroniqué. Je le trouvais moins bon parce qu’il avait fait son temps. Et là, je sens déjà qu’il va se passer la même chose. C’est un album du moment, pas un album qui reste finalement toute l’année. On l’oublie peu à peu en fait. Mais on continue de le remercier pour les sensations qu’il a su nous apporter !Donc cet album a 7.5, mais si c’est l’instantané qui compte, ou l’instantané qui suffit, il peut avoir son point en plus !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE