NÔIDVA est un tout jeune groupe, formé récemment par une troupe de Finlandais dont certains déjà habitués à travailler ensemble. Trois d’entre eux ont déjà 4 groupes dans lesquels ils jouent ensemble ! HERR DER QUAL qui a sorti son premier EP en 2017, FOEDUS qui a sorti son premier album en 2018, THE WATCHER qui a sorti son premier album en 2019, et surtout SACRIFICIUM CARMEN, leur formation la plus avancée, signée chez Saturnal Records et qui a déjà deux albums et deux splits à sont actifs, parus entre 2014 et 2018.



NÔIDVA est donc leur dernière lubie en date, et ils arrivent tout de suite à plus attirer l’attention qu’avec leurs autres formations grâce à une exposition au public permise par Purity Through Fire, le label allemand qui fête en 2020 ses 10 ans d’existence. Un label qui a beaucoup d’yeux rivés sur lui puisqu’il a proposé des albums de BEKËTH NEXËHMÜ, SKAUR, BERGRIZEN, AUTARCIE, AEGRUS, KRODA ou encore VANANIDR. Un label qui ne se cantonne donc pas à un style unique, mais qui peut proposer du mélodique, du sale, du raw ou de l’épique... Ce qui laissait donc la surprise quant au contenu de ce Windseller de seulement 27mn.



Les trois premières pistes ne m’ont pas aidé au début à cerner le style que pratiquait NÔIDVA, et pourtant, une fois qu’on a écouté les trois dernières, il n’y a plus aucun doute, le groupe a les influences de sa nationalité ! Le black metal y est rageur, mais aussi très mélodique. Mais plus que SARGEIST, SATANIC WARMASTER ou HORNA, c’est bien plus GOATMOON qui revient fréquemment à l’esprit. Les riffs nerveux envolés, mais surtout les ajouts de clavier et de clartés soudaines. C’est flagrant par-ci par là, mais encore plus sur « Eclipsed by Goahti’s Blood ».



C’est bien ! Ce n’est pas aussi jouissif et réussi que GOATMOON, mais on s’en approche tout de même parfois. Et si je disais que les trois premières pistes ont un peu semé le doute, c’est parce que la deuxième et la troisième apportent des ajouts... tribaux ! Sur « Followers of the North Star » ce sont des cris uniquement, sortes de hurlements invoquant la pluie, mais « Häilän Joika » est un instrumental de percussions accompagné d’invocations et de cris rituels 100% tribaux !



Du coup l’album est plutôt sympa, sans plus, mais permettra vraiment de redonner de l’énergie quand on estime avoir un coup de mou.

2020 - Purity Through Fire Black Metal Mélodique notes Chroniqueur : 3 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Nôidva

Black Metal Mélodique - Finlande

nouveaute A paraître le 25 Mars 2020

tracklist 01. Windseller 05:10 Show lyrics 02. Followers of the North Star 05:59 Show lyrics 03. Häilän Joiku 02:00 instrumental 04. Into Polar Nights 05:50 Show lyrics 05. Eclipsed by Goahti's Blood 04:28 Show lyrics 06. Vindictive Old Ones

Durée : 27:02

