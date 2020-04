Goats Of Doom - Tie On Hänen Omilleen Chronique Tie On Hänen Omilleen

Malgré une productivité régulière et une décennie d’existence au compteur, on ne peut pas dire que le combo de Nivala bénéficie d’une renommée hors de ses frontières (comme au sein de sa propre patrie), il faut dire que celui-ci depuis ses débuts évolue dans la deuxième division du genre d’où il semble aujourd’hui définitivement condamné à errer, la faute à une musique générique et passe-partout. Rien de mauvais en soi mais celle-ci s’oublie aussitôt une fois l’écoute terminée, et malheureusement ce cinquième opus va continuer dans cette droite ligne, en proposant un Black-Metal sobre et direct mâtiné de Punk et d’énergie contagieuse, mais qui ne marquera pas les esprits. Car à l’instar des autres longs-formats ce nouveau volet va comporter quelques moments endiablés des plus intéressants, mais auquel il manque toujours le petit plus pour faire la différence, et ainsi extirper ses créateurs de la concurrence de haute lutte qui a lieu actuellement au sein de leur pays.



Bénéficiant d’une homogénéité tout du long de ces trente-six minutes, les sept compos de ce « Tie On Hänen Omilleen » vont défiler tranquillement sans pour autant qu’une se détache du reste, chose qui reste là-aussi une constante. Comme d’habitude ses géniteurs démarrent fort via « Mustan Unen Äiti » remuant et glacial, où les différents tempos sont de sortie entre blasts continus, mid-tempo remuant et passages rapides punkisants au riffing minimaliste et coupant. Porté par une alternance de voix criardes et possédées l’ensemble passe tout seul (aidé en cela par une production crue et légèrement sale totalement en raccord), faisant le métier avec sérieux et application, à défaut d’être mémorable. Car même si c’est bien fait et rudimentaire techniquement on s’aperçoit dès la plage suivante que tout cela à tendance à s’éterniser inutilement, en effet « Kuolonkorjaaja » (tout comme plusieurs plages qui vont suivre) finit par répéter en boucle les mêmes plans, ce qui amène une certaine redondance. Ici même si ça joue sur l’alternance entre parties ultra-rapides et d’autres plus lentes tout cela s’essouffle de façon tout aussi expéditive, comme cela s’entend également sur le morceau-titre et « Aamen », qui malgré des relents épiques sont beaucoup trop classiques et linéaires pour captiver durablement (même si là-encore on est loin d’un ratage en règle).



Heureusement les plages centrales sans être grandioses vont suffisamment captiver pour tirer leur épingle du jeu, en premier lieu le dynamique et entraînant « Sinne Mihin Valheet Ei Yllä » où la rage et l’énergie sont encore plus flagrants, et d’où émerge une certaine mélancolie glaciale et neigeuse, portée par une rythmique majoritairement élevée. Ce schéma de construction se retrouve un peu plus loin sur le tout aussi réussi « Veren Veljeskunta » dépouillé et entraînant, d’où émerge un solo sorti de nulle part et qui amène un soupçon d’accroche supplémentaire, au milieu de ce déluge de violence. Si « Vakaumus Ja Kuolema » montre une facette moins radicale, celle-ci est compensée par des passages guerriers entraînants et parfaits pour headbanguer, d’où ressort une certaine nostalgie d’une époque révolue, sur fond de rythmique médium à l’efficacité sans bornes. Du coup sans être le disque de l’année celui-ci possède quand même des arguments intéressants où l’on prendra plaisir à taper du pied et remuer la tête à plusieurs reprises, et ce même si l’écoute restera assez distraite. Car il n’est franchement pas sûr qu’on y revienne fréquemment, tant il y’a mieux et surtout plus marquant, même si on est loin d’une sortie foireuse. Mais simplement tout y est beaucoup trop basique et entendu des milliers de fois auparavant pour qu’on en retienne quelquechose sur la durée, même si le contenu proposé s’appréciera sans problème sur le moment, ce qui est toujours ça de pris.

