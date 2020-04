Angel Morgue - Angel Morgue Chronique Angel Morgue (Démo)

Vous connaissez le gars qui regarde avec dépit sa liste de promos 2019 restant à chroniquer et qui s'aperçoit qu'il y a encore du 2018 qui traîne ? Coucou ! Bon, allez, Angel Morgue date de mi-décembre 2018, c'est pas si pire ! Ah en fait l'édition originale auto-produite est sortie début 2017 au format numérique ... Il s'agit en effet d'une réédition physique par le fin limier de Redefining Darkness Records parue uniquement en tape. Tout ça pour vous dire que, un peu à la bourre ou complètement à la rue niveau timing, cette sortie sur-bute.



Angel Morgue est un groupe américain de Manchester, New Hampshire (bah oui pas celui en Angleterre, je viens d'écrire américain !). Formé en 2017, le quintette ne comprend pas dans ses rangs de musiciens très connus de la scène US. Peut-être le guitariste chanteur de Martyrvore signé sur Iron Bonehead, Josiff Scurto, ici seulement au micro. D'où la surprise totale. À peine invoquée, l'entité sort son tout premier enregistrement Angel Morgue sous la forme d'une démo trois titres ayant donc tapé dans l'œil du label de Cleveland qui l'a rééditée dans une version remixée et remasterisée. Une excellente pioche puisque ce fut le coup de foudre dès la première écoute. Il faut dire qu'avec en influence principale Incantation, il y avait de grande chance que le courant passe. Encore un combo qui fait du death metal à la Incantation me direz-vous ? Vous n'auriez pas tort, c'est monnaie courante ces dernières années. Rien d'original. Sauf que Angel Morgue a des atouts propres à lui à faire valoir et qui le démarquent de la masse. En premier lieu une production assez raw absolument parfaite pour le style déployé. Déjà un des points forts de l'œuvre qui pose bien les bases et présente la démarche authentique du groupe. On se trouve du coup plutôt dans le early-Incantation et l'album Mortal Throne of Nazarene. On peut aussi penser au premier EP Purifying Consecrated Ground de Dead Congregation ou au premier album de Father Befouled. L'exécution des plus tranchantes, radicales et expéditives, aussi efficace qu'une portière de voiture de flics, montre que les mecs ne sont pas là pour tergiverser. Ça ne rigole pas, mais alors pas du tout. On est dans du death metal brutal hautement blasphématoire aux quelques atours blackened qui sonne vraiment méchant. À ce titre, l'excellent morceau d'ouverture "Forcible Expulsion of Entrails", le plus bourrin avec son déferlement de blast-beats sur ce riff impie, devrait mettre tout le monde d'accord. Ou comment commencer sa démo par une tuerie jouissive qui dégouline de haine. Tout ici transpire le Mal de toute façon. Ce son infernal, ces tremolos sinistres, ces larsens qui font saigner les oreilles des fidèles, cette basse tellurique qui vrombit délicieusement tel un monstre gigantesque hideux à l'affût, ce growl caverneux affublé de réverbération qui semble venir de très loin, probablement tout droit des entrailles de l'Enfer, et qui se transforme quelques fois en intonations plus criardes inspirant encore davantage le dégoût, ces paroles qui ne clament pas tout à fait la passion du Christ et l'amour de son prochain ... Ouais, ça pue Satan cette histoire ! Quelle ambiance ! Angel Morgue varie bien son jeu en plus. S'il adore sortir la mitrailleuse pour tirer dans le tas, il ralentit aussi régulièrement la cadence. Et ça sonne tout aussi brut de décoffrage. Le mid-tempo écrasant, processionnaire même, qui conduit le dernier morceau "Holocaust Perversions", c'est juste aussi terrifiant que jubilatoire ! L'introduction minimaliste toute calme de "Psychosomatic Mastication" se montre elle plus pernicieuse. L'atmosphère y est sombre et menaçante. On sent qu'un truc va nous tomber sur le coin du museau et ça ne loupe pas.



Un vrai régal que je vous dis cette démo ! La seule chose contrariante reste sa durée frustrante. Moins de huit minutes. Même pour trois titres, ça fait court. "Holocaust Perversions" atteint presque les quatre minutes, durée standard. Par contre, "Psychosomatic Mastication" s'arrête à 2'13. Le premier morceau "Forcible Expulsion of Entrails" fait encore pire puisqu'il n'affiche que 1'41 au compteur. Ce n'est pas tout à fait du grind mais encore moins du prog ! Cette durée éphémère contribue à l'efficacité de la bête en mode exécution sommaire néanmoins tout cela manque de développement en matière d'écriture. Les deux premiers titres sonnent ainsi plus comme des bouts de compositions, des brouillons, que comme de vrais morceaux complets achevés. Cela dit, ça ne m'a pas du tout gêné car l'impact sur l'auditeur est total. Pas de chichis, sans concession. N'oublions pas non plus qu'il s'agit d'une première sortie. Et elle suffit à mon bonheur. Je n'ai pas peur de le dire, Angel Morgue, malgré sa durée très courte, s'impose comme une des meilleures démos death metal de ces dernières années. Tous les amateurs de son evil et brutal, principalement Incantation, devraient se pencher dessus. Les Américains font en effet montre d'un gros potentiel, arrivant à se détacher du lot dans un style pourtant saturé. Ça promet pour la suite. D'ailleurs, Angel Morgue enregistre actuellement son premier album. Autant vous dire que j'ai hâte d'écouter ça !

2018 - Redefining Darkness Records Death Metal notes Chroniqueur : 4.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : (1) 3.5/5

plus d'infos sur Angel Morgue

Death Metal - 2017 - Etats-Unis

écoutez Forcible Expulsion of Entrails

Psychosomatic Mastication

Holocaust Perversions

tracklist 01. Forcible Expulsion of Entrails (01:41) 02. Psychosomatic Mastication (02:13) 03. Holocaust Perversions (03:59)

Durée : 07:53

line up Josiff Scurto / Chant

Ian Warren / Guitare

Leonard Trombly / Guitare

Colin Ward / Basse

Drew Katsantonis / Batterie

parution 17 Décembre 2018

