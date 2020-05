Scolex / Mortuous - Mortuous / Scolex Chronique Mortuous / Scolex (Split 7")

Paru fin 2018 sur Carbonized Records, ce split entre Scolex et Mortuous n’est effectivement pas de toute première fraîcheur. À vrai dire j’aurai pu vous en parler plus tôt mais à l’époque le titre de Mortuous ne m’avait pas particulièrement transcendé et j’avais fini par le laisser sombrer dans les limbes de mon iTunes qui jour après jour ne cesse de se remplir au gré des sorties récentes et autres découvertes faites ici ou ailleurs. Du coup, pourquoi vous en parler maintenant ? Et bien parce que j’y ai repensé récemment et qu’après réécoute, il a bien fallu se rendre à l’évidence que je devais être bourré le jour ou j’ai sciemment choisi de l’ignorer.



Signé Sebastian Mazuera aka Necromogarip (Cerebral Rot, Imprecation, Torture Rack, Oxygen Destroyer...), l’artwork de ce split est ma foi plutôt réussi, chaque groupe ayant le droit à sa propre illustration sur un seul et même thème, celui de l’Egypte ancienne. Au programme de ce 7", un titre par groupe et par face pour une durée évidemment contenue n’excèdant pas les dix minutes.



C’est Scolex qui ouvre le bal avec "Black Pyramid Ritual", un morceau dont l’enregistrement débuté en 2012 n’a été finalisé qu’en 2017. Cette production à l’ancienne, rugueuse et dynamique, sortie des Earhammer Studios va servir un titre tout aussi poussiéreux empruntant toujours autant à Autopsy et Bolt Thrower. Composé de trois parties, le morceau va débuter sur une longue séquence plutôt orientée mid-tempo mais surtout particulièrement entêtante grâce à ce riff de quelques notes suffisamment bien ficelé pour nous attraper l’oreille dès les premières secondes. Passé deux minutes, Scolex va toutefois accélérer la cadence avec un passage beaucoup plus Punk rappelant le Bolt Thrower de In Battle There Is No Law. Du tchouka-tchouka entrainant calé là encore sur un riff à trois notes diablement efficace à défaut d’être original. Menée pendant un peu plus d’une minute, cette accélération laissera sa place pour terminer à une conclusion beaucoup plus pesante sur laquelle va venir se poser deux solos bien putrides puant la mort. Encore une fois, Scolex n’invente rien mais son sens du riff et de l’efficacité compensent indiscutablement son manque d’originalité.



Sur la face B, on retrouve leurs grands copains de Mortuous pour un titre inédit enregistré en 2018 là aussi aux Earhammer Studios. Pour autant, on sent dès les premières notes que la couleur donnée à cette production n’est pas tout à fait la même puisque si le son est effectivement toujours ancré dans le passé, il y a ici quelque chose de plus dense et de plus poisseux. Une production plus étouffante au service d’un titre essentiellement mid tempo marqué par un rythme et des riffs lourdingues mais néanmoins contrasté par quelque passages un poil plus soutenus (à 2:59, 3:09 et 3:56) permettant de rompre avec une certaine rigueur suffocante. Comme Scolex, Mortuous ne cherche pas à dissimuler ses influences, continuant ici de piocher ouvertement du côté d’Incantation. Certes, "Desiccated" n’est pas forcément le morceau le plus pêchu qu’aient pondu les Américains mais au moins en terme d’ambiance, difficile de ne pas tomber sous le charme de ces leads et autres solos aux mélodies tantôt infernales tantôt mélancoliques (un petit côté Hooded Menace pas dégueulasse sur les cinquante dernières secondes).



Comme bon nombre de splits, cette sortie réunissant Scolex et Mortuous est loin d’être la plus indispensable qui soit. Pour autant, les deux titres qui y figurent restent de très bonne facture et feront passer un agréable moment à ceux qui y poseront leurs oreilles avec la seule idée de s’envoyer un peu de Death Metal à l’ancienne dans les oreilles. Ce disque n’a en tout cas rien d’autre à offrir et finalement c’est bien suffisant.

