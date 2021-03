Anthropophagous - Spoiled Marrow Chronique Spoiled Marrow (Démo)

Gentiment rappelé à l’ordre par la sortie la semaine dernière de leur premier album (Death Fugue) disponible pour le moment uniquement sur Bandcamp mais à paraître dans les prochains mois chez Headsplit Records aux formats CD et cassette, il était temps que je vous parle ici des Américains d’Anthropophagous dont la première démo parue en 2019 sur Headsplit Records (puis un peu plus tard en vinyle sur Blood Harvest Records) n’avait pas manqué d’attirer mon attention.



Originaire de la petite ville de Montague dans le Massachusetts, Anthropophagous se forme sur la base d’un trio qui, à l’exception du chanteur/guitariste Shane Dupuy (que l’on trouve également au sein du groupe de Speed/Punk Tortured Skull), ne semble pas jouir d’une très grande expérience à en juger par leur absence de curriculum-vitae. Un détail qui n’a vraisemblablement pas posé de souci à Headsplit Records qui quelques mois après la sortie de Spoiled Marrow au seul format numérique, s’est laissé séduire par ces quelques titres et en sortait ainsi une première version physique. Enfin notons s’il vous plaît la qualité de cette illustration signée Shane Dupuy où l’on peut y voir une espèce de version nécro de Bouffe-Tout (aka Slimer pour ceux qui n’ont pas grandit au son des VF de qualité), célèbre entité ectoplasmique de la série Ghostbusters (dessins-animé et films).



Je vous l’accorde, si l’artwork de cette première démo n’est pas son plus grand atout, il serait néanmoins dommage d’en rester là puisque Spoiled Marrow a tout de même bien plus à offrir que cette illustration effectivement discutable. L’intérêt ici réside évidemment dans ces quelques compositions qui à défaut de bouleverser quoi que ce soit vont faire preuve d’un degré d’efficacité plus que concluant.

Servi par une production abrasive, sans aucun artifice et avec ce qu’il faut de crasse pour lui insuffler caractère et authenticité, Anthropophagous va livrer pendant un tout petit peu plus de douze minutes un Death Metal tout ce qu’il y a de plus scolaire mais avec, heureusement pour lui, suffisamment de bons riffs, d’accélérations intenses et particulièrement bien senties et de séquences plus en retenue mais au groove infectieux pour que ce qui pourrait apparaitre comme un défaut finisse finalement bien vite aux oubliettes. Non, vous avez raison, les Américains n’ont rien inventé mais ces derniers ont au moins le bon goût de faire les choses proprement et surtout avec ce qu’il faut d’inspiration pour que l’on en arrive à se dire à l’issu de ces quatre titres que ce que l’on vient d’écouter en valait clairement la peine.

Ainsi, malgré la simplicité et l’absence d’originalité du propos, on se régalera malgré tout de la (relative) diversité rythmique offerte par Anthropophagous (alors que "Trial By Fist And Stone" va jouer la carte d’un Death Metal mené tête dans le guidon (coucou Necrovation et Verminous), "Anthropophagous" et "Illness Enthroned" vont plutôt chercher à se concentrer sur le groove alors que "Memento Mori" va en quelque sorte faire la synthèse des deux), du caractère ultra entêtant de ces riffs à trois notes aussi primitifs que redoutables d’efficacité, de ces accélérations Punk sur fond de tchouka-tchouka toujours aussi entrainants ou de ce growl profond, hyper saturé et particulièrement âpre. Bref, tout ce qu’il faut, ni plus, ni moins, à un disque de Death Metal digne de ce nom.



Pour un premier jet, Spoiled Marrow s’avère donc extrêmement convaincant même si on préféra le parti pris d’Anthropophagous sur ce premier album qui vient tout juste de sortir (on y reviendra dans les prochains jours). En attendant, pour une première mise en bouche, cette démo remplie largement son office et ne devrait pas manquer de trouver preneur parmi tous les amateurs de Death Metal simple mais efficace.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE