Graveir - King of the Silent World Chronique King of the Silent World

Je découvre GRAVEIR avec ce deuxième album. Le groupe est australien, il avait sorti Iconostasis en 2016, et il est composé de 5 personnes. Un line-up bien classique avec deux guitaristes, un bassiste, un batteur et un chanteur. Ils ont tous des formations à côté de celle-ci, dont MOON qui est peut-être la plus connue.



King of the Silent World propose en 56 minutes un programme chargé. Il est composé de 10 pistes qui sont résolument black metal, avec une furie quasi omniprésente, mais sensiblement ponctuée par des riffs mélodiques réussis. Ce qui reste en tête, c’est une impression tout de même douloureuse, parce que la musique inspire le chaos, la cacophonie, le désordre. Certaines pistes ne sont marquées que par ces éléments, comme « Fodder for the Gears », et le charme n’opère pas nécessairement.



Par contre ce sont de nouvelles dimensions qui s’ouvrent et qui happent obligatoirement l’auditeur à partir du moment où les guitares s’émancipent. On peut alors faire des mouvements de tête en écoutant « Charnel Baccanalia » ou le plus lancinant « Phantasms in Daguerreotype ».



L’impact au final n’est pas suffisant pour avoir envie d’y revenir à répétition, mais le travail effectué est respectable. On a juste envie de dire « c’est bien », comme au chanteur qui a une voix plutôt typée death, mais « c’est bien »… Cela fait de GRAVEIR un bon élève, ni plus ni moins. Et malgré les écoutes successives, je n’ai rien de plus à dire… Ah si, ce n’est pas sorti en CD apparemment mais en double LP et Pro Tape.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2020 - Impure Muzik Black Metal notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Graveir

Black Metal - 2014 - Australie

nouveaute A paraître le 17 Avril 2020

écoutez Charnel Bacchanalia

tracklist 01. Charnel Bacchanalia 02. Scaphism 03. The Fetch of Crooked Spine 04. Bathed in Acheron 05. In Remnant Light 06. Immacolata 07. Waiting... 08. Fodder for the Gears 09. Phantasms in Daguerreotype 10. Father, Devourer

Durée : 56:08

Essayez plutôt Wolfnacht

Ypervoreia

2017 - IG Farben Nightbringer

Terra Damnata

2017 - Season Of Mist Ende / Sorcier Des Glaces

Le Puits des Morts (Split-CD)

2016 - Obscure Abhorrence Productions Iskandr

Heilig Land

2016 - Haeresis Noviomagi Abigail Williams

The Accuser

2015 - Candlelight Records