Karloff - Raw Nights Chronique Raw Nights (EP)

Passé un peu au travers des radars, ce petit EP viendra pourtant ravir vos fragiles oreilles de vieux cons. Porté par Karloff, obscur combo allemand, Raw Nights propose un mélange tout à fait jouissif de proto BM et de vieux heavy/thrash à la sauce punk as fuck.



Si l’on veut bien ne pas tenir compte de la pochette, totalement BM, le contenu doit être abordé dénué de tout préjugé. Bas du front, tout saupoudré de relances que n’aurait pas reniées Celtic Frost (première époque), No Friends ouvre le bal à grand coup d’accélérations punk et d’hymnes portés par une voix gentiment imbibée. Fright Fever, Destroy the Future et Tonight or Never, qui clôturent l’album, sont trempés dans la même soupe punk / crust. Rythmique au taquet, basse n’ roll, plaisir partout, comme pourrait le faire Disgust par exemple.



I Like Blood et Faces of Doom ne ralentissent pas le rythme mais introduisent la dose de vieux heavy/thrash qui permet aux morceaux de prendre une autre tournure, toujours très punk, limite speed par instant, mais avec des incursions plus enlevées.



A fond du début à la fin de ses presque 20 minutes, ce Raw Nights fait parfaitement le boulot, grâce aussi à un son raw mais audible et, pour le coup, très dynamique. Moins de 3 minutes par titres, l’essentiel est dit, comme un uppercut dans la face.



Pour autant, certains morceaux proposent aussi du groove, des atours très rock n’ roll. Kill the Masters par exemple ralentit le tempo et ouvre grand les vannes de la rondeur, du groove et de la rythmique léchée, dynamique, sans jamais être agressive. Comme sur le morceau suivant, Bastard of the Night, on sent le cuir, la clope tiède et le whisky frelaté.



Sans prétention, ce EP se déguste comme un plaisir coupable. Les plus anciens y verront le rappel de glorieux ainés ; les plus jeunes trouveront à écouter ce qui se faisait « avant » ; tous y prendront du plaisir !

2020 - Dying Victims Productions Black Metal / Punk notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Karloff

Black Metal / Punk - 2018 - Allemagne

nouveaute A paraître le 24 Avril 2020

tracklist 01. No Friends 02. I Like Blood 03. Faces of Doom 04. Kill the Masters 05. Bastards of the Night 06. Fright Fever 07. Destroy the Future 08. Tonight or Never

Durée : 18:02

