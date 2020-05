Old Corpse Road - On Ghastly Shores Lays the Wreckage of Our Lore

Quatre années après un album qui m’avait enthousiasmé, OLD CORPSE ROAD est enfin de retour avec son troisième méfait. Et comme c’était prévisible, il a changé de label. Souvenons-nous que c’était chez Cacophonous Records, écurie mythique revenue des profondeurs des abysses, qu’il était sorti. Un retour qui n’aura pas été très long puisqu’après quelques albums il a à nouveau disparu des radars. Il nous aura donc fait découvrir quelques formations prometteuses, parmi lesquelles je retiens surtout NECRONAUTICAL et OLD CORPSE ROAD. Et si c’est désormais Candlelight Records qui s’occupe des premiers, c’est chez le un peu moins flamboyant mais tout de même bien connu Trollzorn Records que l’on retrouve les deuxièmes. Une collaboration qui me surprend un peu parce que le label allemand est spécialisé dans le Viking, dans le Folk, dans le pagan et que cette formation anglaise n e se range pas vraiment sous l’une de ces étiquettes...



Mais finalement, quelle étiquette conviendrait à OLD CORPSE ROAD ? Difficile à dire parce qu’il aime faire des grands écarts. Celui qui l’écoutera pour la première fois retiendra surtout une chose, c’est le côt black metal sympho ultra inspiré par CRADLE OF FILTH. Mais à un point tel qu’on ne peut pas penser à autre chose ! La façon de crier, ou plutôt LES façons de crier, sont identiques. La voix grave qui joue avec une plus nasillarde... « C’est Dani Filth ? » se demandera légitimement l’auditeur perdu. Non, non, ce n’est pas Dani, c’est son sosie vocal ! Et la musique s’inspire aussi par moment très amplement de celle de son illustre grand frère. Mais si c’est ce qui saute aux oreilles de celui qui découvre, ce n’est absolument pas la seule facette de ces compositions. Si lorsque l’imitation de CRADLE OF FILTH est enclenchée elle est totale, les 8 pistes de cet album de 65 minutes proposent aussi beaucoup de passages qui sont complètement inimaginables chez l’autre Anglais ! On va trouver par exemple des ambiances médiévales qui n’ont jamais été explorées chez CRADLE. On va également avoir de longs passages instrumentaux aux ambiances « naturelles » qui n’ont pas leur place chez CRADLE : des cris de mouettes, de l’acoustique, des vagues...



Et ainsi, lorsque OLD CORPSE ROAD s’éloigne de son premier modèle, c’est pour se raprocher un peu de A FOREST OF STARS. C’est mélangé très naturellement et finalement avec une belle efficacité. On se laisse bien transporter par le résultat mais c’est sûr que c’est à condition d’avoir un petit intérêt pour le black metal « classe », le black metal anglais de gentlemen. C’est vraiment bien organisé, bien mis en place, bien agencé... Ensuite, on ne peut pas nier qu’il manque une étincelle. Il y a quelque chose qui empêche de monter un échelon supérieur. Difficile de mettre le doigt sur ce que c’est, et il se peut que cela soit tout simplement une aura, un charme, un petit plus qui serait déterminant. Dommage, mais je me satisfais bien de cet album, et surtout je suis à nouveau très enthousiaste du style pratiqué, qui est terriblement dénigré mais qui sait pourtant toucher une autre partie de notre âme.



