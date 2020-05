Massacre - Back from beyond Chronique Back from beyond

Aujourd’hui les amis, autant y aller franco : perso, je n'ai JAMAIS aimé "From Beyond", le cultissime album de Massacre paru en 1991.

A la limite les titres "Succubus" et "Corpse Grinder" - d'ailleurs repris sur ce digipack de la bande à Rick Rozz – comme de par hasard…

Je vous laisse donc vitupérer à votre aise (mot compte triple au Scrabble).

Ce premier album ne m'évoque, toujours aujourd'hui, qu'ennui et bâillements.

Certes, le chant de Kam Lee, vicieux et efficace, remplit admirablement son rôle, mais cela n'en fait pas nécessairement un bon opus.

Je pense que cet album est surtout sorti au bon moment, et qu’il n'aurait probablement pas rencontré le même succès s'il était sorti un chouia plus tard.

Comment peut-on encore dire qu'il aurait soutenu la comparaison avec un autre album sorti cette même année '91, au hasard "Into The Grave" ?

Parce que ce n’est point le meme genre de death. ? Mouais, mettons.

Dans ce cas, un p’tit « Butchered At Birth », sorti à la même époque et issu de la même scène l’enterre de la tête et des épaules.

Je pourrais ainsi aligner des tonnes d’exemples de ce type, et valant leur pesant d’ossements.

Tout ça pour dire que je n'aime pas "From Beyond".

Fin de l’histoire, à la ligne, fermez les guillemets.



Pour en revenir à ce "Back From Beyond", on ne peut nier que Massacre a appris de ses erreurs du passé (l’album "Promise", pour ne pas le citer).

Après une intro quelque peu dispensable, "As we wait to die" débaroule, porté par le growl efficace et puissant de l’ancien Diabolic Edwin Webb, et on se dit d'entrée de jeu que le son de l'album, massif et compact, enflé au burger/frites, va privilégier les mid-tempi dévastateurs.

Et c'est effectivement le cas, l'album n'affolant jamais vraiment les compteurs, et alignant les riffs en mode ma-tronche-dans-ton-pif ("False Revelation", "Remnants Of Hatred", par z'exemple).

Je pense également que ce "Back From Beyond" a été, volontairement ou non, comparé à son grand frère, et de fait, certains en attendaient beaucoup trop.

Erreur fatale car les aficionados de l’âge d’or du groupe en seront pour leurs frais.

Mais pris en tant que tel, du death (très) old-school, comme l'a à peu près toujours fait ce combo, c'est en fait à un véritable exercice de style auquel se sont frottés les gars, ne cédant pas à la facilité d'un moderne truc moche.

Alors il est vrai que l’album se traine un peu sur la durée, la redondance de l’objet finissant par se faire ressentir, et qu’il aurait été judicieux de trier un peu parmi les 14 ( !) pistes,le pataud « Ascension Of The Damned » illustrant parfaitement cet exemple.

M’enfin, reste un album correct et groovy, et un retour sympa à défaut d’être le massacre – mouhahaha -, tant attendu, et qui plaira davantage à ceux préférant être en première ligne, qu’à ceux voulant les faire avancer.

D’autant que certaines pistes sont franchement réussies à l’instar de « Hunter’s Blood », qui fera bouger vot’popotin sur fond de voix doublées.



Cet album n’a pas vraiment trouvé son public, victime d’une dichotomie entre les puristes déçus et les curieux polis.

Etre garants d’une tradition ne garantit donc pas le succès (leçon du jour).

S’ensuivra fort logiquement une énième incarnation du line-up, décidemment toujours aussi peu fiable.

Autrement dit, c'est quand ils livrent ce qu'ils font de mieux, une musique solide même si sans surprises, et ce depuis plusieurs décennies, qu'ils se font tailler un costard.

Une tenue pas très pratique pour jouer ce type de musique, vous en conviendrez.

2014 - Century Media Records Death metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Massacre

Death Metal - 1984 - Etats-Unis

tracklist The Ancient Ones

As We Wait to Die

Ascension of the Deceased

Hunter’s Blood

Darkness Fell

False Revelation

Succumb to Rapture

Remnants of Hatred

Shield of the Son

The Evil Within

Sands of Time

Beast with Vengeance

Back from Beyond

Honor the Fallen

Bonustracks digipack Edition

Corpsegrinder Death Cover

Mutilation Death Cover

Durée : 45'25

